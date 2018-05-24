北市收集32家便當訂購單稽查 11家是幽靈店

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市衛生局收集網路及捷運5大路網的32家便當訂購單進行稽查，結果卻發現有11家店名和所刊載名稱、地址不符，甚至不存在，即俗稱的「幽靈便當店」，已轉請市府消保官查核辦理。

日前發生便當業者為吸引消費者，隨意編造名稱、地址發送外送便當傳單，引發消費者幽靈便當的食安疑慮，台北市政府衛生局於107年4月起啟動專案，收集網路及捷運5大路網共計32家便當訂購單進行稽查。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，稽查結果發現，有11家便當業者網頁和傳單出現「僅提供店名及電話」，甚至「所列名稱及地址與實際不符」就是俗稱的幽靈便當店。