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中央社

北市收集32家便當訂購單稽查 11家是幽靈店

中央社2018/05/24 16:10
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市衛生局收集網路及捷運5大路網的32家便當訂購單進行稽查，結果卻發現有11家店名和所刊載名稱、地址不符，甚至不存在，即俗稱的「幽靈便當店」，已轉請市府消保官查核辦理。

日前發生便當業者為吸引消費者，隨意編造名稱、地址發送外送便當傳單，引發消費者幽靈便當的食安疑慮，台北市政府衛生局於107年4月起啟動專案，收集網路及捷運5大路網共計32家便當訂購單進行稽查。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，稽查結果發現，有11家便當業者網頁和傳單出現「僅提供店名及電話」，甚至「所列名稱及地址與實際不符」就是俗稱的幽靈便當店。

衛生局指出，北市消費者保護自治條例規定，企業經營者提供商品或服務時，應提供消費者充分、正確的資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔行為；違反者，若通知限期改正而逾期不改正，處新台幣2萬到10萬元罰鍰，並可連續處罰。

另外，衛生局表示，稽查的32家便當業者中，4家已歇業或無營業事實（其中有1家的傳單所載名稱、地址與實際不符），14家業者在現場食品衛生初查有衛生缺失，另14家衛生初查合格。

衛生局稽查發現，出現衛生缺失的14家業者中，40%出現地面髒汙及器具不潔情形、26%業者未辦理食品業者登錄、16%未出示體檢證明、13%出現食材處理缺失、5%業者未戴工作帽；經衛生局要求限期改善，複查結果全數合格。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070524

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