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遭學生揮拳追打　老師左眼受傷嘆「我的心很痛」

編輯中心／綜合報導2018/05/24 16:31
▲台南一間高職傳出學生疑似不滿被老師管教，對老師動粗事件，今（ 24 ）遭毆打的陳老師出面表示：「我的心很痛」。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.23）
▲台南一間高職傳出學生疑似不滿被老師管教，對老師動粗事件，今（ 24 ）遭毆打的陳老師出面表示：「我的心很痛」。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.23）

台南市某高職爆出學生在課堂上毆打老師事件，影片 PO 上網後引發網友撻伐。遭學生毆打的陳姓老師今（ 24 ）日出面表示「受傷我都撐得住，重點是我這顆心很痛」。陳老師接著說自己會反省，並選擇對學生有幫助的方向處理這次事件。

這起學生揮拳打老師事件發生在 22 日上午，台南市某高職學生因為躺在併在一起的椅子上玩手機，陳老師進教室後叫學生起身上課，引發學生不滿，對陳姓老師飆罵髒話，雙方爆發衝突，造成陳老師的左眼角受傷。

影片在 23 日 PO 上網後，引發各界撻伐，強調學生再怎麼樣都不應該動手打老師。陳老師今日出面表示，最初只是想說挨一拳沒什麼，但中午吃飯的時候眼睛開始出現影像重疊的現象，他說「這些都不重要，我都撐得住，但我的心很痛，這才是重點」。

陳老師自責自己教書 30 年，這是第一次，不了解為何事情會變成這樣，「我哪裡做不好，我不怪孩子，只怪我為什麼會讓孩子有這種反應」。他接著表示，身為老師，要求學生遵守課堂上的秩序是原則，不能不管，但自己會反省，看要怎樣對孩子是最有幫助的，但還是會保留法律追訴權。

據了解，校方已經約見兩名出手學生的家長，學生事後也都已經認錯。不過兩人今天都請假，尚未與陳老師碰面及當面道歉。

關鍵字台南高職毆打老師尊師重道管教滑手機
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