性平教育 高市教育局：營造性別友善校園

對於外界重視校園性別平等教育議題，高雄市教育局表示，高雄市是重視人權的友善城市，依據「性別平等教育法」第12條，學校應提供性別平等的學習環境，共同營造無歧視、零霸凌的性別友善校園。

高雄市瑞祥高中有學生家長質疑生命教育課程未事先送課發會審查而暫停，引發學生異議，在22日朝會時拉起彩虹旗抗議。不同意見的家長與團體連日來也分別舉行記者會，各自表達不同訴求。

（中央社記者陳朝福高雄24日電）高雄市瑞祥高中有學生家長質疑生命教育課程未事先送課發會審查而暫停，引發學生抗議。高雄市教育局今天表示，學校應營造性別平等友善學習環境，教育局也尊重學校與教師專業自主。

至於外界質疑瑞祥高中這場生命教育課程教材內容，高雄市教育局表示，依據教育部民國106年2月14日函釋，學校為豐富教學邀請校外人士進班協助教學以納入學期課程計畫為原則，如有臨時性需求，應於課程開始一週前，循校內課程發展委員會審核機制辦理，並事先告知學生家長課程內容。

瑞祥高中已於5月21日召開臨時課發會進行課程內容審查，會中邀請家長代表、性別平等教育專家學者等代表共同討論，傾聽多元意見及溝通，為求謹慎，將於5月30日再召開第二次臨時課發會進行審查。

瑞祥高中也表示，依「課綱實施通則」規定，自編教材須提交「課程發展委員會」審查通過後才能實施。目前由於審查程序尚未完備，為維護學生學習權益，學校先暫停這課程，並召開課發會進行審議中。

高雄市教育局表示，已請學校儘速依規定提請課發會進行審查，且各校實施性別平等教育議題課程時，應由校內課程發展委員會為課程內容進行把關，凡經學校審查通過課程，教育局均予以尊重。

高雄市教育局希望不同意見的團體，可以互相聆聽、包容多元和尊重差異，學校應營造性別友善環境，聽見新世代的聲音與意見，讓所有孩子能安心學習，開展無限潛能。（編輯：劉政權）1070524