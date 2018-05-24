廣編／9成民眾有牙周問題　GUM推專業護理牙齦

根據台灣衛福部國民健康署(DOH)調查結果顯示高達99.2%的成人有牙周問題，國人罹患牙周病的比例極高，然而許多患者都不知道自己有罹患牙周病。為喚起大眾對牙齒健康的重視，牙周護理品牌三詩達5月23日在台北舉辦的G.U.M PROCARE新品說明會上，由日本三詩達商品研究部主任今井希絵子帶來2018年新商品GUM牙周護理系列「超彈力極細毛牙刷」、「L型牙間刷」的介紹。
日本三詩達商品研究部主任今井希絵子表示，「超彈力極細毛牙刷」、「L型牙間刷」比起傳統產品能更加溫柔對待使用者的牙齦，透過按摩方式達到準確清潔的效果。她特別談到，「L型牙間刷」採用三詩達獨家開發的「三角柱型抗菌刷毛」。
廣納國際行銷部經理黃裕傑指出，「超彈力極細毛牙刷」在刷毛尖端的超彈力極細毛，經過特殊加工成為3本細毛，觸感柔韌有彈性，能深入齒間與齒頸部的牙齦溝以清除牙菌斑，同時保護細嫩牙齦。
俗話說「牙不好，疾病滿身跑」新品會中更邀請到金獎主持人吳鳳，並帶領現場觀眾一同製作輕食，從生活裡體認到咀嚼與健康的重要性，美食要有好口腔，咀嚼力決定健康好生活。吳鳳提到自身其實也滿怕看牙醫，所以很努力在保養牙齒，而市面上多數的牙膏產品都帶有偏辣、刺激性的味道，但在使用GUM的產品後，牙齒的感受是舒服、像花般的清新感。