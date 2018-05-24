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藍營議員質疑花博票價廠商獲利　市府：無獲取暴利

記者柳榮俊／台中報導2018/05/24 17:06
▲議員質疑台中花博票價及廠商獲利問題（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.24)
▲議員質疑台中花博票價及廠商獲利問題（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.24)

台中市議會今(24)日進行財政經濟業務質詢，議員顏莉敏、楊正中、黃馨慧、賴朝國、陳本添、劉士州等質疑台中花博票價及廠商獲利問題。顏莉敏指出，根據「台中花博門票代售委託服務案」的契約內容，明訂廠商解繳市庫每張票繳回120元，其餘全歸廠商，以台中花博全票要350元來算，廠商竟可拿到230元，表示每一張門票全票的售出，市府讓廠商牟取暴利。

台中市政府交通局長王義川表示，花博門票除了一般購票，還有旅行社等單位的大宗切票，過去台北花博總票價均值為159元；台中花博經精算，預估售票均值將低於146元，每張繳回市庫120元，並無議員所指獲取暴利的情形。另外，台中花博標案3.8億元整合各式製票、通路推票、驗票設備等費用，並包含300萬張花博卡，亦低於台北花博相關標案總額的4.9億元。

顏莉敏認為，「花博門票代售委託服務案」總經費已花人民公帑3億8200萬，廠商不僅得標賺錢，本該歸屬市庫的門票收入，竟又讓廠商收取誇張比例的巨額收益，廠商賺的不只是標案經費，其所衍伸出的龐大門票利潤才是關鍵！顏莉敏指出，當初花博門票的收入預算編列是用花博門票全票概估，預計市庫收入約16億8000萬元，如今台中花博全票每張350元市庫只收到120元，其餘230元全歸廠商，市庫門票收入將短收好幾億，誰來負責。

李中說，林佳龍市長今年元月在花博外埔園區時公開表示3億6千萬元預算是用於花博驗票機器、票務系統等設備費用，早於花博總預算內通過的這段談話被記者白紙黑字地記錄下來；王義川局長的專案報告則自己說107年度是106年度的延續所以不必審議。然而，去(106)年12月25日市議會審議2018臺中世界花卉博覽會特別預算107年度詳細計畫（含用人計畫），其中交通局負責之「門票代售暨入口驗票委託服務採購案」因計畫與107年預算金額（1.1億元）不符，且未經審議先行發包，程序不符，不予審議退回，這是市議會全體議員的大會決議。


▲李中議員指花博門票代售暨入口驗票委託服務採購案，未經審議先行發包，程序不符（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.24)

楊正中指出，市政府簽訂不平等契約，出賣台中市民權益。花博門票分階段賣票，以全票票價而言，350元當中只有120元回到市庫，其餘230元全入了龍友友口袋。此舉除了確定違反預算法收支不得互抵外，更是顯有圖利問題，花博門票賣的越多，市庫短收越多，龍友友卻是賺得越多。花博預算門票收入編列16億8000萬，截至目前為止門票收入不到4000萬入庫，收入短差部分將全數舉債變成市民負擔。楊正中痛批台中市政府五鬼搬運，市府裝闊卻要全民買單。

王義川說，在花博售票票價部分，台北花博門票雖全票票價為300元，但最後總結換算各種通路售票管道後，售票均值為159元；台中為鼓勵市民參與花博，建置300萬張免費的花博卡，提供市民一日免費參觀花博的優惠，不僅如此，台中花博門票除了一般購票，還有旅行社等單位大宗切票，預估屆時台中花博門票的均值，將低於146元，較台北花博的均值低。

王義川進一步說明，台中預估達800萬參觀人數，議員將800萬張售票都以全票350元，扣除每張繳回市庫的120元之差價來計算廠商利潤，其實並不正確；即使以預估的花博售票極端最大均值146元，扣除廠商每張售票須繳回市府的120元，計算下來廠商利潤亦為26元，並無議員所指廠商獲利高達每張230元的情形，另外，市民已申請的101萬張花博卡，廠商亦無獲利，因此議員指稱市府讓廠商謀取暴利，絕非事實。

王義川王也說，台北花博是將票務分為三個標案，包括售驗票軟體建置及票卡印製第一標為2.2億元、售驗票服務支出為1.3億元、後續追加製卡約1.4億元，共計支出約4.9億元；而市府招標的花博3.8億元，則整合各式製票、通路推票、驗票設備等費用，讓單一廠商和市府對口，減少界面成本，以利花博推動，相較台北，標案費用較低。相關規定在招標前都已公開，一切相當透明，呼籲不要以訛傳訛。

關鍵字花博票價花博圖利
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