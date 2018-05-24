高鐵股東會通過配息0.75元創高　工會卻場外抗議

台灣高鐵今（24）日召開股東會，2017年度可分配盈餘達新台幣約51.62億元，會上通過每股分配現金股利0.75元創新高，為連續第3年發放現金股利，前兩年配息分別為0.65元與0.6元。高鐵看好國內經濟穩定成長，估2018年度旅運人數將上看6227萬人次以上。不過股東會前，高鐵工會卻在場外抗議管理有問題。

台灣高鐵董事長江耀宗在股東會上表示，高鐵自10月27日掛牌上市後，今年首度參加「公司治理評鑑」，並在864家受評公司中，名列前5%。未來將在既有基礎上，持續檢視公司各項組織架構與運作機制，希望透過良好的公司治理文化，持續提升企業競爭力、增進市場信心、保障股東權益。