NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈搶暑假親子遊　旅展推中進中出行程陽岱鋼秀超級美技　救了巨人隊腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
財經

高鐵股東會通過配息0.75元創高　工會卻場外抗議

記者許家禎／台北報導2018/05/24 16:33
▲台灣高鐵召開股東會，2017年度可分配盈餘達新台幣約51.62億元，會上通過每股分配現金股利0.75元創新高。（圖／台灣高鐵提供）
▲台灣高鐵召開股東會，2017年度可分配盈餘達新台幣約51.62億元，會上通過每股分配現金股利0.75元創新高。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵今（24）日召開股東會，2017年度可分配盈餘達新台幣約51.62億元，會上通過每股分配現金股利0.75元創新高，為連續第3年發放現金股利，前兩年配息分別為0.65元與0.6元。高鐵看好國內經濟穩定成長，估2018年度旅運人數將上看6227萬人次以上。不過股東會前，高鐵工會卻在場外抗議管理有問題。

台灣高鐵董事長江耀宗在股東會上表示，高鐵自10月27日掛牌上市後，今年首度參加「公司治理評鑑」，並在864家受評公司中，名列前5%。未來將在既有基礎上，持續檢視公司各項組織架構與運作機制，希望透過良好的公司治理文化，持續提升企業競爭力、增進市場信心、保障股東權益。

高鐵2017年營收達434.4億元，稅前淨利64.8億元，稅後淨利53.4億元，年度營收及稅後淨利，相較2016年度分別增加28.3億元及11.9億元，成長率分別為7%及29%，營運持續獲利。

高鐵指出，2017年雙十假期及2018年元旦當天，高鐵單日旅運人次創新高，分別達到27.6萬人與28.5萬人，高鐵成為民眾不可或缺的交通工具，實現了一日生活圈，也改變國人生活型態。考量國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等因素，高鐵預計2018年度旅運人數將上看6227萬人次以上。

不過，股東會前，台灣高鐵工會人員召開記者會，抗議高鐵針對育嬰留停員工調薪制度不公平，且端午連假即將到來，部分員工醞釀「依法休假」。為此，高鐵發言人鍾蕊芳回應，為了鼓勵員工可以充分照顧家庭跟兼顧工作，調薪制度已經從寬，至於連假人力部分也會積極、持續和員工溝通。

 

關鍵字高鐵股東會高鐵工會抗議育嬰留停調薪現金股利
股匯雙漲　台幣收29.93升3分台南、澎湖啟動第一階段限水措施

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan