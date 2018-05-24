高鐵股東會通過配息0.75元創高　工會卻場外抗議

台灣高鐵今（24）日召開股東會，2017年度可分配盈餘達新台幣約51.62億元，會上通過每股分配現金股利0.75元創新高，為連續第3年發放現金股利，前兩年配息分別為0.65元與0.6元。高鐵看好國內經濟穩定成長，估2018年度旅運人數將上看6227萬人次以上。不過股東會前，高鐵工會卻在場外抗議管理有問題。
台灣高鐵董事長江耀宗在股東會上表示，高鐵自10月27日掛牌上市後，今年首度參加「公司治理評鑑」，並在864家受評公司中，名列前5%。未來將在既有基礎上，持續檢視公司各項組織架構與運作機制，希望透過良好的公司治理文化，持續提升企業競爭力、增進市場信心、保障股東權益。
高鐵2017年營收達434.4億元，稅前淨利64.8億元，稅後淨利53.4億元，年度營收及稅後淨利，相較2016年度分別增加28.3億元及11.9億元，成長率分別為7%及29%，營運持續獲利。
高鐵指出，2017年雙十假期及2018年元旦當天，高鐵單日旅運人次創新高，分別達到27.6萬人與28.5萬人，高鐵成為民眾不可或缺的交通工具，實現了一日生活圈，也改變國人生活型態。考量國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等因素，高鐵預計2018年度旅運人數將上看6227萬人次以上。
不過，股東會前，台灣高鐵工會人員召開記者會，抗議高鐵針對育嬰留停員工調薪制度不公平，且端午連假即將到來，部分員工醞釀「依法休假」。為此，高鐵發言人鍾蕊芳回應，為了鼓勵員工可以充分照顧家庭跟兼顧工作，調薪制度已經從寬，至於連假人力部分也會積極、持續和員工溝通。