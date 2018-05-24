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中央社

共機疑台海中線以西飛行 國防部：全程監偵

中央社2018/05/24 16:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍漢光34號實兵對抗預演日今天登場，但有軍事迷發現，中共軍機疑似在台海中線以西飛行；國軍也出動軍機於中線以東伴飛。國防部表示，國軍對任何異狀都能有效監偵、應處。

國軍漢光34號演習全兵力預演校閱今天清晨6時展開，但有軍事迷透過「Flightradar24」App發現，一架共軍運八電戰機疑似在台海中線以西飛行；而不久後，國軍也疑似出動軍機在中線以東、台灣訓練空域內伴飛。

國防部發言人陳中吉接受中央社記者訪問時表示，國軍對於周邊海上、空中的異狀時刻都能掌握、監偵與應處。

一名國防部官員也向中央社記者說，台灣海峽中線以西屬共軍訓練空域，就如中線以東屬於台灣訓練空域一樣，不需隨之起舞。

軍情與航空網站主編施孝瑋接受中央社記者訪問時認為，中共軍機在海峽中線以西巡弋，應該是以軍事任務為主，並藉由輿論對台灣社會造成影響，但不應解讀為「挑釁」；國軍也應注意被共軍蒐集電訊情報，應隨時進行反情蒐。

國軍漢光34號「實彈實兵演練」將於6月4日至8日登場，分為4大課目，分別是「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。

中部聯合反空（機）降作戰是漢光演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵察。（編輯：李信寬）1070524

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