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日治時期桃園水道　范綱祥請命保存

記者李春台／桃園報導2018/05/24 17:18
▲桃園水道興建於1938年，是目前桃園市僅存的日治時期水道，歷史意義重大。（圖／桃園市議員范綱祥提供 , 2018.05.24）
▲桃園水道興建於1938年，是目前桃園市僅存的日治時期水道，歷史意義重大。（圖／桃園市議員范綱祥提供 , 2018.05.24）

興建於1938年的桃園水道，是目前桃園市僅存的日治時期水道。桃園市議員范綱祥繼龜崙嶺鐵道、桃園農會榖倉、桃園站前古蹟之後，今(24)日在市政總質詢中再度為桃園重要文資請命，請市府應積極作為，全力保存這座罕見的水道。

范綱祥指出，桃園水道完整、罕見，令人振奮，占地約一公頃，堪稱文資聖殿。

這座歷史80年的水道，位於龜山鄉振興路旁，文史工作者藍博瀚前年即向文化局提報文資保存，但一晃眼，兩年過去，除了列冊追蹤，其他保存進度付之闕如。


▲范綱祥今天在市議會向市長鄭文燦請命，請市府重視並全力保存這座罕見的水道。（圖／翻攝桃園市議會直播 , 2018.05.24）

范綱祥表示，文資委員到場會勘之後，認定確有保存價值，雖渉及私人土地，文化局列冊追蹤之外，是否能更有積極作為？

資料顯示，桃園水道民國65年經由買賣，產權目前為私人所有，從空拍圖可以看到一座貌似廟宇的建築物，必須多花心思來協商。

范綱祥說，從自來水發展歷史來看，水道是日治時期供應桃園地區的民生用水，濾水過程為：從南崁溪取水工取入，經鑄鐵管送入分水井、流入兩個沉澱池、送入三個過濾池，最後流入配水池。水道鄰近龜山鄉街東邊，離桃園市區不到三公里，保存規畫完畢可以打造自來水歷史園區，吸引民眾前往參觀。

日前空拍也發現，原本造型典雅的分水設施早就不見；取水工管線一路通到自來水廠，未來可以設計為步道。目前，除了取水口壩有些毀損，其他設施大致保存良好，確實具有文資保存價值。

范綱祥說，因涉及私人財產，依法必須徵得所有權人同意。他分析，該處土地共約1公頃，土地使用管制嚴格，因此低度利用，價格也較低，按公告土地現值約五千萬，佔地比例僅約1/4，協商成功的可能性很高，市府應積規畫保存這座難得的水道。

市長鄭文燦回應，議員所提出的建議非常有價值，桃園水道是日據時代水道工程，是很好的遺址，目前已列冊追蹤，請文化局積極與所有權人協商，取得共識，保留桃園水道，半年內提出方案。他強調，市府非常重視桃園歷史軌跡，保留原有建築及生態環境，讓桃園市民對於過去環境有更多的瞭解。文化局長莊秀美表示，文化局會與文資委員到現場重新會勘。


▲這座歷史80年的水道，位於龜山鄉振興路旁，文史工作者藍博瀚前年即向文化局提報文資保存，但一晃眼，兩年過去，除了列冊追蹤，其他保存進度付之闕如。（圖／桃園市議員范綱祥提供 , 2018.05.24）

另外，范綱祥也對桃園煉油廠遷廠基本規劃方案中提到的建廠時間8.5年感到疑慮。他指出這8.5年其實並未包含事前的選址與環境影響評估時間，總合的時間應該是大約10.5年，市政府必須對外講清楚，不要製造錯誤的期待。

范綱祥進一步指出，市政府目前核准中油27張固定汙染源操作許可證，要否繼續核准延展，權力在市政府，這也是避免中油再發生遷廠承諾跳票的殺手鐧，要求環保局持續緊盯中油各項空氣污染排放指數。

鄭文燦回應，中油已將遷廠可行性評估報告提交經濟部，建廠時間約8.5年，經費約2,500億元，面積約330公頃，但不包括選址及環評，選址及環評仍需一段時間，最重要的是地方居民溝通，中油也將選址列為最高機密；他提到，市府會務實處理該案，但是遷廠期程是中油的規劃方案，不是市府的承諾，過去15年來桃園縣政府都有同意展延操作許可證，可見當時並未處理中油遷廠計畫。

關鍵字桃園水道范綱祥鄭文燦藍博瀚
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