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中央社

菸稅調漲效應延續 前4月菸酒稅捐創同期新高

中央社2018/05/24 16:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北24日電）為挹注長照財源，政府去年調升菸稅，帶動去年菸酒稅與菸捐實收新台幣824億元，創開徵以來最高；今年前4月菸酒稅捐合計302億元，年增14%，也創歷年同期新高。

財政部統計處表示，台灣自民國91年施行菸酒稅法，對國內產製或自國外進口的菸品與酒品課徵菸酒稅，其中菸品另附徵健康福利捐（菸捐）。近10年來，菸酒相關稅捐因制度改革時有波動，98年第2次調高菸捐（每包自10元調高至20元），菸捐實徵數開始超過菸稅（每包11.8元）。

而為因應長照法上路所需財源，立法院三讀通過調升遺產稅與菸稅，其中菸稅新制於去年6月上路，每包菸調升20元至31.8元，這也是菸稅開徵以來首度調升。而菸稅調升也激發民眾漲價預期心理，去年上半年菸品出廠量擴增，帶動去年全年菸酒稅與菸捐實徵824億元，創開徵以來最高紀錄。

統計處官員指出，由於菸稅調升效應延續，今年前4月菸稅實徵141億元，菸捐則因菸品銷量下滑而萎縮，前4月實收88億元，加上酒稅73億元或，前4月菸酒稅捐合計302億元，年增37億元或14%，仍創歷年同期新高。

從生產地來看，近10年國內菸類稅收比重逐年上升，100年國產菸品比重超越進口，主因國外廠商將部分菸品改由國內菸廠代工生產，並陸續在台設廠製造，導致國產與進口菸類稅收比重一長一消，106年起國產菸稅占比已突破8成。

至於在酒類方面，國產及進口酒類稅收比重，長期維持「7比3」的比例，變化不大，但近年興起一股精釀啤酒風潮，進口啤酒銷量增加，帶動進口酒類稅收成長，自104年以來進口酒類稅收比重增為37%至38%左右。（編輯：鄭雪文）1070524

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