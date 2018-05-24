菸稅調漲效應延續 前4月菸酒稅捐創同期新高

（中央社記者邱柏勝台北24日電）為挹注長照財源，政府去年調升菸稅，帶動去年菸酒稅與菸捐實收新台幣824億元，創開徵以來最高；今年前4月菸酒稅捐合計302億元，年增14%，也創歷年同期新高。

財政部統計處表示，台灣自民國91年施行菸酒稅法，對國內產製或自國外進口的菸品與酒品課徵菸酒稅，其中菸品另附徵健康福利捐（菸捐）。近10年來，菸酒相關稅捐因制度改革時有波動，98年第2次調高菸捐（每包自10元調高至20元），菸捐實徵數開始超過菸稅（每包11.8元）。

而為因應長照法上路所需財源，立法院三讀通過調升遺產稅與菸稅，其中菸稅新制於去年6月上路，每包菸調升20元至31.8元，這也是菸稅開徵以來首度調升。而菸稅調升也激發民眾漲價預期心理，去年上半年菸品出廠量擴增，帶動去年全年菸酒稅與菸捐實徵824億元，創開徵以來最高紀錄。