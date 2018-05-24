亞灣區最亮點　205兵工廠遷廠區段徵收計畫通過

205兵工廠位於高雄市前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路等高雄主要道路之間，不但是亞洲新灣區的核心，更是大高雄的核心! 本區掌控高雄港及小港國際機場出入門戶樞紐，緊鄰中山路南北大動脈，捷運紅線及輕軌在此交會，周邊人口密集，北側為大遠百、新光三越坐落之三多商圈，東南側即為鳳山五甲商圈，配合本區土地開發及道路開闢，串連各生活圈，為城市注入新活力。

高雄市亞洲新灣區面積最大也是最核心的開發案-205兵工廠遷廠區段徵收，已於5月23日經內政部審議通過區段徵收計畫，開發作業正式啟動，整個亞洲新灣區的發展，又向前邁進一大步。



▲106年4月-亞洲新灣區全景空拍。（圖／高市府提供,2018.05.24）

目前高雄市政府在亞洲新灣區即多功能經貿園區內，共辦理10處公辦重劃及1處區段徵收，面積合計169.3公頃，其中公辦重劃面積共110.6公頃，而205兵工廠遷廠區段徵收面積達58.7公頃，佔了三分之一以上面積。在106年12月6日經內政部土地徵收審議小組同意認定兵工廠遷廠開發具有公益性及必要性，在昨(23)日又通過區段徵收計畫，開發作業正式啟動，補上亞洲新灣區最重要也是面積最大的一塊拼圖。

205兵工廠落地高雄逾70年，是國軍負責輕兵器、機槍、機砲及彈藥研發生產單位，可說就是一座火藥庫，而多功能經貿園區過去卻是重工業及化工業的生產聚落，隨高雄經濟發展，周邊人口不斷增加，百貨公司及商圈進駐，形成火藥庫、化學油槽緊鄰百貨公司、人口密集地區的景象。為保障市民安全及促進高雄產業升級轉型，過去陳菊前市長即大力推動本區都市計畫變更及開發，在102年6月4日公告多功能經貿園區特定區主要計畫及細部計畫變更案，將原先的重工業土地變更為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、港埠商業區等，並積極爭取及籌編經費，建設高雄展覽館、高雄市立圖書總館及共構文創會館、港埠旅運中心、流行音樂中心等國際地標建築群，並開全國之先佈設輕軌線，串連各項重大建設、開發區及連接捷運紅線。

此外，還與港務公司合作，設立高雄港區土地開發公司，專責亞洲新灣區的招商工作。205兵工廠遷廠歷經市府與中央多次磋商爭取，終獲中央同意，105年8月5日，在行政院林全前院長見證下，國防部與市府簽署合作開發意向書，立下205兵工廠遷廠的重要里程碑。



▲亞洲新灣區開發區分佈示意圖。（圖／高市府提供,2018.05.24）

另外，開發區範圍內除98.02%的公有土地及0.65%台糖、中石化等公司法人土地外，尚有1.33%土地為18位私人地主所有，依土地徵收條例規定，在進行區段徵收作業前應先與所有權人協議價購。經地政局與地主協商，共辦理25次協議價購，歷時逾八個多月，最終11位達成價購，其餘地主則同意參與區段徵收共同合作開發。

高雄市許立明代理市長接任後，延續陳菊前市長的規劃，持續推動205兵工廠遷廠開發。今區段徵收計畫經內政部審核通過，為遷廠後開發作業向前推進了一大步。未來結合亞洲新灣區整體規劃，提供多功能經貿園區產業發展腹地，可做經貿、商業、住宅等運籌發展使用，引入多元產業後可增加就業機會，為公、私部門帶來實質效益，並保障城市安全發展，建構安全城市。