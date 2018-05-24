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中央社

酒店少爺坐霸王車遭通緝 北上求職被逮

中央社2018/05/24 16:31
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）41歲巫姓男子擔任酒店少爺卻收入不穩，多次坐霸王車甚或向司機說謊借錢落跑，日前因詐欺案遭通緝而四處躲藏，未料北上和朋友聚會找工作時，意外遭警方查獲送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，特勤中隊中隊長李獻瑞率隊員莊可翔於22日晚間8時許進行大同區複式巡邏勤務，見台北轉運站內售票處前有名男子行跡可疑，神情緊張並四處張望，便上前盤查。

經查41歲的巫男有詐欺、竊盜、搶奪及逃兵前科，他在接受盤問過程中，不斷裝聾且推託回應，最後在李獻瑞耐心盤查後，巫男才坦承自己因詐欺案被通緝。

根據警方調查發現，巫男的犯罪手法，是多次以無線電向計程車行叫車，並以內塞空瓶或磚塊的水果紙箱偽裝成行李，待搭車到目的地後，再向司機謊稱要找朋友，請司機等他並開口借錢，多名司機信以為真遭騙，受害金額從新台幣數百元到上萬元不等。

巫男到案後坦承，自己從事酒店少爺工作，因收入不穩，只能靠微薄薪水度日，日前又因詐欺案遭通緝，所以才四處躲避警方查緝，當天北上找朋友聚會順便尋覓有無工作機會，正要購票南下卻被警方查獲。

警方將巫男帶回偵辦後，分別解送台北地檢署及台中地檢署歸案。（編輯：劉政權）1070524

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