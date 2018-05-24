改善淹水情況　台南最大的溪尾安定排水滯洪池完工

為解決曾文溪左岸安定區、善化區的積淹水問題，台南市政府花費1.25億分別於溪尾排水及安定排水下游設置滯洪池，已於今年3月完工，今（24）日台南市長李孟諺偕同水利局前往視察檢驗，李孟諺表示，溪尾排水及安定排水兩座滯洪池相連，合計面積41.5公頃，滯洪量140萬噸，是台南最大滯洪池，可有效調節曾文溪高漲時，溪尾與安定排水的水流，改善該區域淹水情況。

李孟諺表示，縣市合併後，南市府積極營造台南市成為能吸水又會儲水的「海綿城市」，至今已完成20幾個大型滯洪池，累積滯洪量達1000萬噸，是全國前三名，今日視察的滯洪池主要功能則是當曾文溪外水位高漲時溪尾及安定排水的內水可經由溢流堰進入滯洪池蓄積，待曾文溪退水後將滯洪池內的水排至曾文溪，改善水患問題。