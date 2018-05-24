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改善淹水情況　台南最大的溪尾安定排水滯洪池完工

記者黃文博／台南報導2018/05/24 17:23
▲台南市長李孟諺今日檢視溪尾安定排水滯洪池。（圖／台南市新聞處表示，2018.05.24
▲台南市長李孟諺今日檢視溪尾安定排水滯洪池。（圖／台南市新聞處表示，2018.05.24

為解決曾文溪左岸安定區、善化區的積淹水問題，台南市政府花費1.25億分別於溪尾排水及安定排水下游設置滯洪池，已於今年3月完工，今（24）日台南市長李孟諺偕同水利局前往視察檢驗，李孟諺表示，溪尾排水及安定排水兩座滯洪池相連，合計面積41.5公頃，滯洪量140萬噸，是台南最大滯洪池，可有效調節曾文溪高漲時，溪尾與安定排水的水流，改善該區域淹水情況。

李孟諺表示，縣市合併後，南市府積極營造台南市成為能吸水又會儲水的「海綿城市」，至今已完成20幾個大型滯洪池，累積滯洪量達1000萬噸，是全國前三名，今日視察的滯洪池主要功能則是當曾文溪外水位高漲時溪尾及安定排水的內水可經由溢流堰進入滯洪池蓄積，待曾文溪退水後將滯洪池內的水排至曾文溪，改善水患問題。

李孟諺強調，溪尾排水及安定排水滯洪池未來除肩負調節水位的功能外，期望也成為當地居民休閒遊憩的空間，他特別指示水利局今年先行啟動滯洪池的環境改造計畫，並於明年及後年逐年編列預算共7500萬來執行，他也會同步拜訪水利署長，爭取中央補助。

水利局長彭紹博簡報指出，除了兩座滯洪池外，溪尾排水出口處亦設置水匣門，蘇厝堤防缺口則是設置導流堤，以防止曾文溪外水倒灌；在堤岸的部分，包括蘇厝堤防與安定堤防堤身的加厚加固，另還有在安定排水出口處刻正施工中的安定抽水站，以同步完成內水及外水的治理，提供該地居民完整的防洪保護。

關鍵字李孟諺安定區善化區彭紹博
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