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紫錐花盃全國漆彈賽大仁開打　千名學生齊聚競技

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/24 17:22
▲2018紫錐花盃全國漆彈運動錦標賽」在大仁科技大學漆彈場開打。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）
▲2018紫錐花盃全國漆彈運動錦標賽」在大仁科技大學漆彈場開打。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

「2018紫錐花盃全國漆彈運動錦標賽」今(24)日在大仁科技大學漆彈場開打，吸引南部地區各高中職校近千位學生前來參賽。本次活動結合軍教體系及衛教體系，在強化體力體魄、身體力行、拒絕毒品的理念下，期盼透過專業的漆彈運動來翻轉教學與產業接軌，打造縣市運動特色。

中華民國漆彈運動協會表示，大仁科大成立全國漆彈運動人才培育訓練中心，在近三年中爭辦並推動各主題性的全國大型漆彈賽事，在產官學合作的模式中建立了縣市特色運動、學校運動特區、教育運動指標等，為全台大專校院的運動教育典範。


▲漆彈攻防戰刺激又安全是青少年喜愛從事的休閒運動項目。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

休閒運動管理系主任陳佳儒博士指出，未來將系統性規劃漆彈課程、建立工讀實習機會、開創國內外就業市場，讓學生由做中學、學以致用、產業接軌等，並委由及全國漆彈運動人才培育訓練中心執行長顏君彰博士開始研擬、規劃、統籌相關漆彈運動課程、研習、活動，打造運動專業即就業的目標。


▲漆彈運動比賽分組對抗中，模擬戰場實境，考驗團隊的協調能力和作戰對策。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

今年在屏東縣體育會漆彈運動委員會的主任委員，同時也是大仁科大副校長黃國光教授規劃下，未來中華民國漆彈運動協會、屏東縣體育會之漆彈運動委員會、大仁科大休閒運動管理系推動下，全國漆彈運動人才培育訓練中心的將持續朝向建構『全國漆彈運動聯賽』，達到「臺灣第一、千人參賽」的總目標。


▲大仁科大各系所也在室內設立攤位讓高中職學生瞭解升學需求。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.24）

關鍵字紫錐花盃全國漆彈大仁科大休閒運動漆彈運動
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