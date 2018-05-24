紫錐花盃全國漆彈賽大仁開打　千名學生齊聚競技

「2018紫錐花盃全國漆彈運動錦標賽」今(24)日在大仁科技大學漆彈場開打，吸引南部地區各高中職校近千位學生前來參賽。本次活動結合軍教體系及衛教體系，在強化體力體魄、身體力行、拒絕毒品的理念下，期盼透過專業的漆彈運動來翻轉教學與產業接軌，打造縣市運動特色。

中華民國漆彈運動協會表示，大仁科大成立全國漆彈運動人才培育訓練中心，在近三年中爭辦並推動各主題性的全國大型漆彈賽事，在產官學合作的模式中建立了縣市特色運動、學校運動特區、教育運動指標等，為全台大專校院的運動教育典範。