鼓山暗夜惡火　許立明：加強防災能量、避免憾事發生

高雄市鼓山區今（24）日凌晨傳出火警，在消防搶救下火勢約半小時內即獲得控制，但仍造成3人死亡；代理市長許立明聞訊後即由行政院會趕返高雄，並邀集消防局、工務局、新聞局、區公所等單位召開緊急應變會議。許立明於會中指示市府團隊發放慰助金，並全力提供後續協助；他也要求相關單位儘速於該區佈設消防水栓、加裝住宅火災警報器，強化居家消防安全，以減少憾事發生。

許立明表示，該處為巷弄狹小的老舊社區，因此消防水線不易深入，他指示市府團隊清查壽山周邊及本市類似有災防疑慮和救災動能不足的區域，並邀集自來水公司共同會勘，於該處增設消防水栓等消防設備；另由區公所盤點該區住戶總數，進而由市府團隊出資裝設住宅用火災警報器、舉辦防災演習，希望能及早警戒、爭取逃生機會。