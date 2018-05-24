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鼓山暗夜惡火　許立明：加強防災能量、避免憾事發生

記者蔡佳宏／高雄報導2018/05/24 17:24
▲高雄市鼓山區今（24）日凌晨傳出火警，代理市長許立明邀集消防局、工務局、新聞局、區公所等單位召開緊急應變會議。（圖／高市府提供,2018.05.24）
▲高雄市鼓山區今（24）日凌晨傳出火警，代理市長許立明邀集消防局、工務局、新聞局、區公所等單位召開緊急應變會議。（圖／高市府提供,2018.05.24）

高雄市鼓山區今（24）日凌晨傳出火警，在消防搶救下火勢約半小時內即獲得控制，但仍造成3人死亡；代理市長許立明聞訊後即由行政院會趕返高雄，並邀集消防局、工務局、新聞局、區公所等單位召開緊急應變會議。許立明於會中指示市府團隊發放慰助金，並全力提供後續協助；他也要求相關單位儘速於該區佈設消防水栓、加裝住宅火災警報器，強化居家消防安全，以減少憾事發生。

許立明表示，該處為巷弄狹小的老舊社區，因此消防水線不易深入，他指示市府團隊清查壽山周邊及本市類似有災防疑慮和救災動能不足的區域，並邀集自來水公司共同會勘，於該處增設消防水栓等消防設備；另由區公所盤點該區住戶總數，進而由市府團隊出資裝設住宅用火災警報器、舉辦防災演習，希望能及早警戒、爭取逃生機會。

針對該區危險老舊房舍歷史悠久，以影響居住安全，許立明亦於會中請相關單位徹查都市計畫、研擬老人共餐等解決方案，期能加速老舊社區更新改造，同時增加住戶的互動與連結。此外，近日時序進入炎夏，夏季用電量創高，容易造成電線走火，他也呼籲居家務必檢視線路、重視用電安全。

位於鼓山三路的二樓鐵皮隔間出租雅房約於凌晨4時許發生火災，疑似電力負荷過大引發電線走火，而巷弄內道路曲折狹窄，增加搶救災難度，消防單位接獲通知立即到場搜救，約莫半小時後控制火勢，惟仍造成三人不及逃生致傷重不治，起火原因仍待鑑識調查。

而該區鄰近壽山，土地全區為國有財產署土地，於1981年建物即已存在，目前皆無建物登記，依據「建物拆除執行要點」，非屬優先拆除對象；據推估，應為先佔用、後於2007年向國有財產署承租之使用方式。

關鍵字鼓山區壽山都市計畫
改善淹水　溪尾安定排水滯洪池完工假日市集　行銷樹三鶯秘境美食

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