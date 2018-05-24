創源深耕精準醫學大數據 推動毛利率

蔡政憲認為，創源從基因檢測到精準醫學，再發展到醫療大數據，成為帶動公司成長的重要競爭力及動能。從財報數據觀察，2017年創源基因事業部門相較前一年同期成長約20%，2018年第1季整體毛利率從2017年的37%進一步攀升到45%。

訊聯集團子公司創源生技今天參與證券櫃檯買賣中心舉辦的業績發表會，執行長蔡政憲表示，訊聯生技集團及創源生技累積長達19年、服務全台約40%新生兒，多達105萬人次的醫療大數據，儼然躍升成為精準醫療大數據公司，將是集團最重要的差異化競爭力。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）精準醫學近年亮點不斷，創源生技從2008年開始投入基因檢測的精準醫學領域，累積105萬人次的大數據，為公司成長升級增添能量，也推動毛利率表現。

他分析，去年創源生技針對過去105萬人次的檢測資料做大數據分析，進行交叉比對後，得到寶貴資訊，也由既有的105萬人次的客戶，延續後續檢測而帶動營收成長。

根據訊聯生技集團醫療大數據的統計，去年一年內重複接受創源檢測服務的客戶高達23%，帶動各項檢測服務成長，包括X染色體脆折症43%、NIPT非侵入性胎兒染色體檢測37%、子癲前症檢測34%及SNP羊水晶片23%的業績成長。

展望今年，蔡政憲表示，將繼續加深在醫療大數據上的發展，以現有的龐大客戶為基礎，循著每個客戶的生命軸線，提供他們更多不同階段的服務。此外，創源的科學資訊部門也成功與大數據分析軟體大廠德國QIAGEN 公司及法國達梭系統公司加強合作，成為戰略夥伴，加深創源大數據分析的能力，同時將大數據軟體提供給相關生技藥廠、學研單位及工業4.0的服務。(編輯：陳永昌)1070524