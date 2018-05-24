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中央社

鬆綁法規推前瞻 政院：明年競爭力會更好

中央社2018/05/24 16:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）IMD發布2018年世界競爭力報告，台灣排名第17名、較去年退步3名；行政院發言人徐國勇表示，政府推動前瞻基礎建設、法規鬆綁等政策，相信明年競爭力會更好。

據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2018年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第17名，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類排名也全數下滑。

徐國勇今天出席國際AI人培領航者峰會，會前受訪談競爭力下滑議題，他表示，今年台灣的競爭力確實不太理想，不論是政府面、企業面排名都下降，政府面和基礎建設有關，這也是為何政府去年急著推前瞻基礎建設的原因，儘管在立法院有許多波折，最後還是順利通過了，希望能夠盡快啟動前瞻基礎建設計畫，讓政府競爭力提升。

至於企業面排名下降，徐國勇表示，這和企業投資不夠、法令鬆綁不足有關，據統計，目前已經鬆綁295項法令，但政府還是不滿足，國發會正如火如荼地進行更多法規鬆綁，相信有助於企業競爭力提升。

徐國勇也說，今年台積電在台南、新竹科學園區投資的金額上看新台幣8000億元，華邦電投資金額也有3000多億元，這些都會反映在今年的投資表現，也會使競爭力提升。

徐國勇坦承，這次競爭力衰退是項警訊，但政府已經注意到了，同時也早就推動前瞻基礎建設、五加二創新產業、法規鬆綁等政策，這些都是為了讓台灣經濟轉型成功，也相信明年競爭力會更好。（編輯：楊凱翔）1070524

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