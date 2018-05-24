假日市集、主題輕旅行　行銷樹三鶯美食美景

經發局表示，活動在山佳車站前舉辦假日市集，展售在地的紅麴商品、美食小吃、特色伴手禮，讓民眾透過市集了解在地特色商品和文化。此外，透過尋寶集章遊戲，推廣在地的私房秘境及增加互動體驗機會。民眾只要完成山佳車站、礦坑遺址、鐵道地景、生態濕地及文青最愛圖書館，其中3個景點集章，即可免費兌換伴手禮1份，同時還有機會抽到iphone手機及紅麴商品組合。

行銷地方特色，新北市經濟發展局6月2、3日及9、10日兩個週末，在山佳車站前舉行「2018 3+GO佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」起步走活動，透過主題遊程及假日市集，讓民眾透過用腳走、動手做、眼睛看、耳朵聽、嘴巴吃，體驗三峽、鶯歌及樹林的美景、美食、美酒。

除了假日市集外，還規畫主題輕旅行，讓民眾透過雙腳體驗三鶯樹在地風情文化。團體輕旅行只要399元，可選擇「三峽玩到樹林」或「鶯歌玩到樹林」，不僅有專人導覽深度體驗三鶯樹之美，還有兩場DIY活動，並可獲得價值150元的市集消費抵用券。

另外，對於不想團進團出，想輕鬆愜意安排遊程的民眾，可參加每日限量60名的悠遊自由行，只要100元還可獲得滿百折60元的現金抵用券，並可體驗製作紅麴醬或紅麴米糕。

經發局長張峯源表示，去年以參與式預算方式，了解三峽、鶯歌及樹林在地人需求，希望推廣當地秘境及特色美食，今年實踐民眾提案辦理「2018 3+GO佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」起步走活動，讓最懂地方特色的在地組織與居民透過提案，共同推廣在地特色文化。

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