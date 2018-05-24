教部推學院實體化打破學系界線 23校參與

教育部高教司專門委員梁學政表示，「學院實體化」簡單來講就是以課程模組的方式，鼓勵學生跨領域學習。台灣多數大學各系壁壘分明，以學系主導開課，導致各系間資源互不流通，或是缺乏競爭而僵化。

（中央社記者陳至中高雄24日電）教育部推動「學院實體化」，鼓勵學校打破各系界線，以「學程」的概念取代「學系」，修完特定學程或模組所需學分，即可發予學位證書。目前已有23校、33個學院參與試辦。

梁學政說，學位授予法修法鬆綁後，未來院進系出、系進院出、系進學程出等將更有彈性，學生可望不受限於高中畢業時所考取的學系，畢業時會依照修了哪些課、滿足哪些課程模組，決定畢業證書上的標註。

大同大學工程、經營、電資3個學院都參與試辦計畫，副校長林永仁表示，學校推動師資專業盤整，已完成15%的跨系教師合聘，並成立「挺生學院」培育創新創業實踐人才。

林永仁表示，學院實體化有幾個問題需要面對，包括教師的危機感、系的歸屬感，也要考慮國際的各種評鑑、認證仍多以系為單位，以及國家考試、公務機關等用人單位是否能接受新型學程學位。（編輯：張芷瑄）1070524