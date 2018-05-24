NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈第3季內銷鋼品價格　中鋼公司調漲選戰吃緊　蘇擬將侯友宜邊緣化腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

教部推學院實體化打破學系界線 23校參與

中央社2018/05/24 16:40
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中高雄24日電）教育部推動「學院實體化」，鼓勵學校打破各系界線，以「學程」的概念取代「學系」，修完特定學程或模組所需學分，即可發予學位證書。目前已有23校、33個學院參與試辦。

教育部今天在高雄召開全國公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議，邀請多個參與「學院實體化」試辦計畫的學校分享經驗。

教育部高教司專門委員梁學政表示，「學院實體化」簡單來講就是以課程模組的方式，鼓勵學生跨領域學習。台灣多數大學各系壁壘分明，以學系主導開課，導致各系間資源互不流通，或是缺乏競爭而僵化。

梁學政說，學位授予法修法鬆綁後，未來院進系出、系進院出、系進學程出等將更有彈性，學生可望不受限於高中畢業時所考取的學系，畢業時會依照修了哪些課、滿足哪些課程模組，決定畢業證書上的標註。

大同大學工程、經營、電資3個學院都參與試辦計畫，副校長林永仁表示，學校推動師資專業盤整，已完成15%的跨系教師合聘，並成立「挺生學院」培育創新創業實踐人才。

林永仁表示，學院實體化有幾個問題需要面對，包括教師的危機感、系的歸屬感，也要考慮國際的各種評鑑、認證仍多以系為單位，以及國家考試、公務機關等用人單位是否能接受新型學程學位。（編輯：張芷瑄）1070524

創源深耕精準醫學大數據 推...韓航又爆醜聞 堅果門千金非法僱

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan