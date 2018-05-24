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影音／南屯楓樹里農田灌溉溝遭倒廢液　市府全力追查

記者柳榮俊／台中報導2018/05/24 17:38
▲楓樹里農田灌溉溝乳白色廢水（圖／里長陳伯仲提供 , 2018.5.24)
▲楓樹里農田灌溉溝乳白色廢水（圖／里長陳伯仲提供 , 2018.5.24)

台中市南屯區楓樹里農田灌溉溝今早出現大量不明白色液體及死魚，台中市政府環保局今(24)日上午接獲通報後前往稽查，初步研判為槽車偷倒廢液導致，已啟動緊急應變措施，抽除汙染物並清除死魚，現場水質雖未抽驗出重金屬及氰化物，市府仍採集水樣、死魚、農田土壤送驗；此外，也調閱監視器追查可疑人車，因此案已涉刑責，一經查獲將依法重罰，並移送檢調單位偵辦。

環保局表示，今日上午接獲民眾通報南屯區楓樹里樂田巷2之34號旁的灌溉溝渠，出現乳白色廢水，環保局接獲通報後，隨即會同楓樹里長陳伯仲、陳情人及農田水利會人員抵達現場檢驗勘查。現場發現灌溉溝渠及農田有乳白色不明廢液汙染，並有死魚約一百多隻，上游處靠近環中路四段第十三期重劃區的溝渠仍殘留乳白色廢液，空氣中瀰漫油氣味，初步研判疑為槽車偷倒廢液(切削油)所致。


▲農田灌溉溝死魚約一百多隻（圖／里長陳伯仲提供 , 2018.5.24)


▲採集水樣送驗（圖／里長陳伯仲提供 , 2018.5.24)

對此，環保局立即啟動緊急應變措施，抽除汙染物並清除死魚，避免汙染擴大；此外，現場水質檢測雖未發現重金屬及氰化物，但市府仍進一步採驗水樣、死魚、農田土壤送驗，以確認農田是否受到汙染。

環保局已請警察局調閱監視器畫面，加速追查可疑人車，一經查獲違法行為人，將依違反廢棄物清理法46條規定移送檢調偵辦；若確認違法，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，以及1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；此外，也將依照水汙法，裁處3萬至300萬罰緩。

環保局提醒，工廠產生的切削油等廢棄物，或工程施工過程所產生的廢水，均應妥善處理，切勿隨意棄置造成汙染；如經查獲，必定依法嚴懲絕不寬貸。

關鍵字灌溉溝重金屬監視器
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