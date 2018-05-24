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政治

柯文哲：吳音寧都合法　就是不懂政治

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/24 17:00
▲北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，日前遭爆送近 7000 公斤蔬菜給家鄉團體，遭北檢分案調查，對此，台北市長柯文哲24日赴市議會總質詢時表示，「她(吳音寧)每樣都合法，就是不懂政治。」（圖／邱明玉攝 , 2018.5.24）
▲北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，日前遭爆送近 7000 公斤蔬菜給家鄉團體，遭北檢分案調查，對此，台北市長柯文哲24日赴市議會總質詢時表示，「她(吳音寧)每樣都合法，就是不懂政治。」（圖／邱明玉攝 , 2018.5.24）

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，日前遭爆送近 7000 公斤蔬菜給家鄉團體，還遭北檢分案調查，對此，台北市長柯文哲今（ 24 ）日赴市議會總質詢時表示，「她(吳音寧)每樣都合法，就是不懂政治」，柯文哲並透露，已找來前萬華區長黃國彥擔任北農顧問，就近看管吳。

柯文哲說，他有把吳音寧叫來問，也告訴她「妳就是不懂政治，每個人都在盯妳，妳還這樣」。柯並說，吳的作法每一樣都合法，但就是太嫩，不知道政治上有危險，他已要求北農主祕路全利及黃國彥要「看」好吳音寧。

對於北檢分案調查吳音寧，柯文哲與市場處長許玄謀澄清說，不是他們舉發的，許玄謀表示，應該是有人檢舉，檢調才會調查，目前也沒有提供資料給檢調。

民進黨市議員何志偉當場要求柯文哲在臉書幫吳音寧說好話，但柯文哲沒有正面回應，只表示台北市一天處理 170 萬噸廚餘，他已要求社會局長許立民建立雙北剩菜處理辦法，制度設計好後，預計半個月後會在臉書公布。

國民黨北市議員王鴻薇質詢時，則批評酸吳音寧位居總經理，竟然還需要找保母，她批評北農不是正常公司，問柯文哲是否考慮撤換吳？柯文哲嘆一口氣重申說，吳做事沒問題，他當市長第一年也是嚇出一身冷汗，第三年就好很多。

至於會不會撤換吳音寧？柯文哲說，這太複雜，不是不敢，不過人事是農委會決定的。

關鍵字柯文哲吳音寧何志偉北農王鴻薇
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