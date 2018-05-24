柯文哲：吳音寧都合法　就是不懂政治

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，日前遭爆送近 7000 公斤蔬菜給家鄉團體，還遭北檢分案調查，對此，台北市長柯文哲今（ 24 ）日赴市議會總質詢時表示，「她(吳音寧)每樣都合法，就是不懂政治」，柯文哲並透露，已找來前萬華區長黃國彥擔任北農顧問，就近看管吳。

柯文哲說，他有把吳音寧叫來問，也告訴她「妳就是不懂政治，每個人都在盯妳，妳還這樣」。柯並說，吳的作法每一樣都合法，但就是太嫩，不知道政治上有危險，他已要求北農主祕路全利及黃國彥要「看」好吳音寧。

對於北檢分案調查吳音寧，柯文哲與市場處長許玄謀澄清說，不是他們舉發的，許玄謀表示，應該是有人檢舉，檢調才會調查，目前也沒有提供資料給檢調。