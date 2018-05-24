中國公安跨海　邀台灣民間攜手追查詐騙案

民進黨執政後兩岸關係陷入僵局，兩岸互助協議已被停擺，大陸公安單位近日追查「白富美」跨域網路經濟犯罪，也繞過台灣治安機關而，直接來函商請台灣民眾與大陸公安單位聯繫合作辦案，將台灣治安當局晾在一邊。

對於跨海網路詐騙經濟犯罪之追查，兩岸間依「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，合作事項如司法送達文書、調查取證等，原可透過官方相關權責單位進行。但因蔡政府不承認「九二共識」，該協議已同具文，陸方追查相關犯罪案件，即便有需要，也寧可「繞過」台灣的治安單位而直接向台灣民間尋求協助。

據了解，福建省泉州市南安市公安局近日查獲了一家以投資原油為幌子進行詐騙的電信網絡詐騙團夥，抓獲21名犯罪嫌疑人。該局為擴大偵辦，截取部分被歹徒利用的理財交易系統後臺數據，查到有台灣投資者的開交易記錄，乃透過電子郵件或電話直接向台灣投資人請求協查相關案情，要求與該局聯繫，提供相關證據資料。一名台中市投資人接獲大陸公安的請求協查訊息，除給予配合外，私底下也對大陸公安的用心表示感激，必要時會親赴福建提供案情。