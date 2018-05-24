護航張軒睿沒劈腿　林心如：他正正當當交女友

林心如今（24）日出席台灣世界展望會活動，身為2018資助兒童計畫代言人的她，談及此次遠赴非洲尚比亞，光是搭飛機、轉機就花了4天，但看到資助4年的艾莉妲（Elidah），林心如立即送上擁抱，展現滿滿關懷。林心如透露，此次旅程讓她更懂得「珍惜」，無論是食物或是水資源，都相當寶貴。

此次去非洲舟車勞頓，問及會不會很想念女兒？林心如表示，雖然之前也因為出國、離開女兒許多天，但都是去通訊狀況比較良好的地方，更說這次去非洲在當地買3張網卡，不料卻只有1張可以用，而且網路還不穩，加上時差關係，與女兒沒有太多視訊機會。在看到非洲諸多不便後，林心如也認為女兒真的很幸福。