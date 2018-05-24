護航張軒睿沒劈腿　林心如：他正正當當交女友

林心如今（24）日出席台灣世界展望會活動，身為2018資助兒童計畫代言人的她，談及此次遠赴非洲尚比亞，光是搭飛機、轉機就花了4天，但看到資助4年的艾莉妲（Elidah），林心如立即送上擁抱，展現滿滿關懷。林心如透露，此次旅程讓她更懂得「珍惜」，無論是食物或是水資源，都相當寶貴。
此次去非洲舟車勞頓，問及會不會很想念女兒？林心如表示，雖然之前也因為出國、離開女兒許多天，但都是去通訊狀況比較良好的地方，更說這次去非洲在當地買3張網卡，不料卻只有1張可以用，而且網路還不穩，加上時差關係，與女兒沒有太多視訊機會。在看到非洲諸多不便後，林心如也認為女兒真的很幸福。
▲資助兒童計畫代言人林心如尚比亞關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.24）
▲資助兒童計畫代言人林心如尚比亞關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.24）
林心如日前在《我的男孩》中，與張軒睿上演姊弟戀，讓許多粉絲為之瘋狂。在現實生活中，25歲的張軒睿認愛27歲的林明禎，但據了解，張軒睿前女友在看到認愛新聞後，發文寫道：「嗤之以鼻的勇氣。」似乎在暗指張軒睿劈腿。
對此，林心如則表示：「他就是正正當當的交女朋友，沒有劈腿！」也說雖然之前沒聽說張軒睿有交往對象，但看到新聞也不會太訝異。至於私下有無傳訊祝賀？林心如笑說：「我有在臉書上祝福他，很有勇氣，我覺得很好。」
▲資助兒童計畫代言人林心如尚比亞關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.24）
▲資助兒童計畫代言人林心如尚比亞關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.24）