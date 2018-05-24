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腸病毒蠢蠢欲動　新北4重症都未滿5歲

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/24 18:21
▲腸病毒將近入流行期，學童落實勤洗手，才能降低病毒傳播機會。（圖／新北市衛生局提供）
▲腸病毒將近入流行期，學童落實勤洗手，才能降低病毒傳播機會。（圖／新北市衛生局提供）

腸病毒蠢蠢欲動！今(2018)年新北市已確診4例腸病毒感染併發重症，年齡皆小於5歲。提醒民眾提高警覺務必要養成正確勤洗手的習慣，尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，家長要小心防範。

新北市衛生局監測，上週腸病毒門急診就診1,211人次，雖然尚未跨過流行閾值1,900人次的門檻，但近期氣溫明顯上升，預計6月初將進入流行期。依全國社區監測結果，檢出病毒型別以克沙奇A型為多，但社區中仍有多例散發性腸病毒71型個案，顯示腸病毒71型在社區中持續流行。

衛生局強調，今年新北市已確診4例腸病毒感染併發重症，年紀都不到5歲，雖然目前新北市就診人次尚未達流行閾值，但教托育機構腸病毒個案通報數及停課數有明顯上升，顯示社區中除了感染後有症狀的個案外，也有症狀輕微或無症狀之潛在宿主，加上腸病毒感染容易發生在人口密集且互動頻率高的場所，務必提醒學童落實勤洗手，並加強各項防治工作。

疾病管制科長許玉芬指出，除5歲以下嬰幼兒為重症高危險群外，因社區內持續有腸病毒流行及潛藏宿主，加上病毒傳染力極強且易於家庭及教托育機構內傳播，請民眾保持良好個人衛生習慣及以肥皂正確勤洗手，不慎感染腸病毒時，應在家休息落實「生病不上課（班）」原則，以降低病毒傳播機會。

關鍵字腸病毒71型洗手重症克沙奇a型
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