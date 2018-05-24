腸病毒蠢蠢欲動　新北4重症都未滿5歲

腸病毒蠢蠢欲動！今(2018)年新北市已確診4例腸病毒感染併發重症，年齡皆小於5歲。提醒民眾提高警覺務必要養成正確勤洗手的習慣，尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，家長要小心防範。

新北市衛生局監測，上週腸病毒門急診就診1,211人次，雖然尚未跨過流行閾值1,900人次的門檻，但近期氣溫明顯上升，預計6月初將進入流行期。依全國社區監測結果，檢出病毒型別以克沙奇A型為多，但社區中仍有多例散發性腸病毒71型個案，顯示腸病毒71型在社區中持續流行。

衛生局強調，今年新北市已確診4例腸病毒感染併發重症，年紀都不到5歲，雖然目前新北市就診人次尚未達流行閾值，但教托育機構腸病毒個案通報數及停課數有明顯上升，顯示社區中除了感染後有症狀的個案外，也有症狀輕微或無症狀之潛在宿主，加上腸病毒感染容易發生在人口密集且互動頻率高的場所，務必提醒學童落實勤洗手，並加強各項防治工作。