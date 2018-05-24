台菲警方攜手 在台緝獲菲國通緝要犯

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台、菲警方攜手合作，歷經近3週跟監埋伏，昨天在屏東縣東港鎮逮捕涉及謀殺和槍械案的菲南地區市議員，詢後將依違反入出國移民法移送檢方偵辦，並持續追查在台接應同夥。

警政署刑事局今天針對「緝獲菲律賓重大槍毒及謀殺案通緝要犯」一案進行說明，國際刑警科隊長林岳賢表示，今年4月30日接獲菲律賓警察總署緝毒總隊請求，協緝被菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）列為重大毒品要犯的瑞卡度．帕洛吉諾格（RicardoParojinog）及其妻2人。

依據菲國提供情資顯示，帕洛吉諾格是菲南地區幫派「庫拉東．巴雷冷」（Kuratong Baleleng）的首腦，同時也是菲南地區城市的現任市議員，因涉非法槍械、謀殺等案遭菲國通緝。