美撤回環太軍演邀請 北京要華府著眼大局

任國強表示，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。中方在自己的領土展開建設活動和部署必要的防衛設施，是主權國家的正當權利，是堅定捍衛國家主權安全、維護地區和平穩定的必要舉措，「和軍事化完全無關」。美方無權對此說三道四。

中國國防部發言人任國強透過官方微信公號表態指出，美方這一決定不具建設性。任何時候關上交流的大門，都無助於促進中美兩軍的互信與合作。

（中央社記者周慧盈北京24日電）中國國防部今天針對美國撤回邀請中國參加2018環太聯合軍演一事回應說，這項決定不具建設性，無助中美兩軍的互助合作，希望美方著眼大局，摒棄「零和」思維。

任國強還說，邀不邀請，都不可能改變中國為維護亞太地區和平與穩定發揮作用的意志，更不可能動搖中國堅定捍衛自身主權和安全利益的決心。

他並表示，發展健康穩定的中美兩軍關係，符合雙方的共同利益。「我們希望美方著眼大局，摒棄『零和』思維，妥善處理分歧，努力讓兩軍關係成為中美關係的穩定因素」。

美國國防部23日宣布，為抗議中國在南海爭議島礁的軍事部署，美軍將撤回原先給中共解放軍的「2018環太平洋軍事演習」（RIMPAC）邀請。

兩年一度的環太平洋軍演是全球規模最大的國際海上演習，中國在2014和2016年度，都獲邀參加並各國海軍進行協同訓練。（編輯：林克倫）1070524