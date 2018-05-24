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收驚保平安都靠它　篙錢能撿不能拔

保庇2018/05/24 17:08
收驚保平安都靠它　篙錢能撿不能拔（圖／保庇）
收驚保平安都靠它　篙錢能撿不能拔（圖／保庇）

廟埕上八爺一個俐落地轉身，引來圍觀群眾大聲叫好；大小將軍、左右排爺、太子爺不畏鞭炮威力帥氣登場。一旁的叔伯阿姨蓄勢待發正要搶奪什麼，不是神將掛在脖子上的鹹光餅或餅乾，而是掉落在地板的黃白色紙條－篙錢。

每次看廟會遶境，看見八爺總會覺得特別可愛，靈巧地擺動身體，登場就吸引眾人目光，之後再去把祂的好哥們七爺一起接過來。這樣的畫面就算看上好幾遍，還是會忍不住繼續看下去，一方面讚嘆大身尪的英姿勃發，一方面則是佩服扛大身尪的人體力驚人。

不說大家不知道，一副大身尪，包含竹架木頭的骨架，精美的刺繡服飾，裝飾華麗的盔帽，為了讓神將身形更加挺拔的棉花等等，零零總總加起來至少要30公斤重，依照製作材質重量略有不同。但是一名成年男性要扛著30公斤重的大身尪隨遶境隊伍走上一整天，雖然中途有夥伴替換休息。到了拜廟的時候，更要為神明帶來一場精采絕倫的表演。身為觀眾的我們最直接的回饋，除了掌聲加尖叫，以及至高無上的敬意，真的沒有其他可以直接表達了。

正因為扛大身尪是這麼辛苦又充滿挑戰的事情，而這又是神明與百姓間歡樂的時刻，有些事情大家得要互相提醒尊重才是，那就是請別偷拔神將身上的篙錢。

篙錢，為神將的靈力（圖／林書竹攝）
篙錢，為神將的靈力（圖／林書竹攝）

篙錢，是指七爺、八爺、千里眼、順風耳等神將出巡時，綁在帽子下的長條型紙錢。很多人誤會這是神將的頭髮，其實這是神將的靈力。民間普遍相信，篙錢有保平安、收驚的功能，因此每到遶境時，許多人除了看神將的演出之外，也在等待篙錢掉落到地上的那一刻。畢竟人人有機會，先搶先贏。也常常因為太著急，沒注意神將擺動而被打到。

當然也會有些心急的長輩，直接就想伸手扯篙錢，而遭到護衛在側的工作人員制止。神將也是神，直接扯神身上的東西無論如何都相當失禮。而且有些神將已有百年歷史，頭桶無論紙製木製都經不起猛力一拉，再者前述一副大身尪至少有30公斤，這也會導致扛大身尪的人員跌倒受傷。所以不能怪護衛的工作人員口氣嚴肅，這危及人身安全以及文物保存，當然需要嚴肅面對。

同樣的神將身上掛的鹹光餅和餅乾也是一樣，想要的人可以跟旁邊的工作人員說，他們會拿過來給你。不管是鹹光餅、餅乾、篙錢都是為了保平安，如果為此而不平安，大家都不樂見。

接下來六月份將要迎來台北三大廟會之一的大稻埕霞海城隍廟，雖然今年不走傳統方式改以創意遶境，但仍有許多值得我們期待的演出。喜愛傳統廟會的朋友也別擔心，熱鬧的三重、新莊、淡水大拜拜也將陸續舉行，準備一顆虔誠的心，讓我們一起出發看廟會囉。

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