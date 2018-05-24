NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈心滿法師　訪大器內蘊文創藝術公司績優民政及孝行楷模　嘉縣隆重表揚腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
運動

田徑／台灣國際公開賽明日登場　陳傑、陳奎儒領銜

記者鍾東穎／綜合報導2018/05/24 17:15
▲「2018臺灣國際田徑公開賽」將於5月25日(五)及26日(六)在臺北田徑場熱情開賽，24日於比賽場底舉行賽前記者會，此次參賽的台灣好手陳傑、陳奎儒現身力挺。（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.24）
▲「2018臺灣國際田徑公開賽」將於5月25日(五)及26日(六)在臺北田徑場熱情開賽，24日於比賽場底舉行賽前記者會，此次參賽的台灣好手陳傑、陳奎儒現身力挺。（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.24）

延續我田徑好手在2017臺北世大運的傑出表現，「2018臺灣國際田徑公開賽」將於5月25日(五)及26日(六)在臺北田徑場熱情再現田徑的魅力。本次賽事將有18國641名國內外知名選手同場較勁，勢將再度引起田徑熱潮。

本次賽事邀請多位國際知名田徑好手，包括南非籍的Luvo Manyonga(2016里約奧運跳遠銀牌、2017倫敦田徑世界錦標賽跳遠金牌)、拉脫維亞籍的LATIŠEVA-ČUDARE Gunta(2017臺北世大運女子200公尺銀牌)、南非籍的Henricho Bruintjie (2018黃金海岸大英國協運動會100公尺與4×100公尺接力銀牌)等，已讓本屆賽事選手實力達到世界賽事層級。

我國田徑代表隊也派出眾多好手迎戰，包括世大運100公尺金牌楊俊瀚、男子400公尺跨欄的陳傑、110公尺跨欄陳奎儒、男子跳高的向俊賢、男子標槍的鄭兆村、黃士峰，除了是2017臺北世大運我國的班底，更是今年8月18日開始的2018雅加達-巨港亞洲運動會的代表隊成員，提前為亞運暖身備戰。

本次賽事在今年亞運前舉行，亞洲各國均將本賽事視為亞運前哨戰，派出菁英選手來臺參賽，與我國選手在獲得國際田徑總會(International Association of Athletics Federations, IAAF)一級認證的臺北田徑場上相互較勁。本賽事為免費入場，電視及網路都有現場直播。

關鍵字田徑2018臺灣國際田徑公開賽
周天成惜敗諶龍　中華男團失首點高國輝遭下放二軍　葉總：狀況不好

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan