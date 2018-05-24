田徑／台灣國際公開賽明日登場　陳傑、陳奎儒領銜

延續我田徑好手在2017臺北世大運的傑出表現，「2018臺灣國際田徑公開賽」將於5月25日(五)及26日(六)在臺北田徑場熱情再現田徑的魅力。本次賽事將有18國641名國內外知名選手同場較勁，勢將再度引起田徑熱潮。

本次賽事邀請多位國際知名田徑好手，包括南非籍的Luvo Manyonga(2016里約奧運跳遠銀牌、2017倫敦田徑世界錦標賽跳遠金牌)、拉脫維亞籍的LATIŠEVA-ČUDARE Gunta(2017臺北世大運女子200公尺銀牌)、南非籍的Henricho Bruintjie (2018黃金海岸大英國協運動會100公尺與4×100公尺接力銀牌)等，已讓本屆賽事選手實力達到世界賽事層級。