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中央社

中美貿易談判 陸商務部：未承諾削減逆差數字

中央社2018/05/24 17:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中國商務部發言人高峰今天表示，此次中美貿易磋商的最大成果，就是不打貿易戰。積極擴大美國產品對中國的出口，是有效推動雙邊貿易平衡發展的正確選擇。

當被問及中方是否對美國作出具體削減多少貿易順差的承諾，他強調，「中方堅決捍衛自身利益，沒有就削減中美貿易逆差的具體數量做出承諾」。

中國商務部24日上午舉行例行記者會，高峰在會中答覆媒體提問時，作以上表示。

中美兩國19日在華府結束第二輪貿易談判並發表聯合聲明後，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預定下週訪問北京繼續磋商。

高峰表示，中方歡迎美方近期派高級別代表團訪問中國，希望中美雙方共同努力，根據華盛頓磋商達成的共識，積極落實聯合聲明各項內容，推動雙邊經貿合作取得積極務實的成果。

他強調，中美兩國經濟互補性強、經貿合作潛力巨大。雙方一致同意，透過合作共同做大雙邊貿易的蛋糕，特別是根據中國市場的需求，積極擴大美國產品對中國的出口，是有效推動雙邊貿易平衡發展的正確選擇。

高峰說，中方也將根據自身經濟發展和消費升級的需要，積極推動企業按照市場原則增加自美國進口商品和服務。

針對美國商務部稍早宣布，針對進口汽車與零件啟動國安調查，可能課徵最高25%的關稅，高峰表示，中方反對對「國家安全條款」的濫用，這將嚴重破壞多邊貿易體制，擾亂正常的國際貿易秩序。

他說，中方將密切關注美方調查的有關進展，對可能產生的影響進行全面評估，堅決捍衛自身的合法權益。（編輯：楊昇儒/邱國強）1070524

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