華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件大廠華新科總經理顧立荊預估到第4季業績可逐季正向看待，MLCC還會缺多久，「看不到隧道的盡頭」，設備交期已談到2020年。

華新科今天下午參加台灣證交所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。

展望被動元件市況，顧立荊指出，包括智慧型手機等電子終端裝置功能提升、加上汽車電子化、LED照明市場、未來5G通訊應用、物聯網等，整體帶動被動元件需求，也是被動元件缺料供不應求的主因。

他以電子化汽車為例，每台電子化汽車平均需要3000顆到5000顆被動元件，若是電動車被動元件需求更達上萬顆，這也是日系大廠不斷擴充被動元件產能的原因，不過未來全球前三大被動元件大廠的產能，恐無法滿足車用電子市場需求倍增。