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中央社

華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

中央社2018/05/24 17:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件大廠華新科總經理顧立荊預估到第4季業績可逐季正向看待，MLCC還會缺多久，「看不到隧道的盡頭」，設備交期已談到2020年。

華新科今天下午參加台灣證交所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。

展望被動元件市況，顧立荊指出，包括智慧型手機等電子終端裝置功能提升、加上汽車電子化、LED照明市場、未來5G通訊應用、物聯網等，整體帶動被動元件需求，也是被動元件缺料供不應求的主因。

他以電子化汽車為例，每台電子化汽車平均需要3000顆到5000顆被動元件，若是電動車被動元件需求更達上萬顆，這也是日系大廠不斷擴充被動元件產能的原因，不過未來全球前三大被動元件大廠的產能，恐無法滿足車用電子市場需求倍增。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市場，顧立荊表示，日系電容供應商將產能轉移到車用電子領域和高容質MLCC，市場供貨緊俏，至於MLCC還會缺多久，「看不到隧道的盡頭」，不過目前還沒看到客戶包產能的狀況。

顧立荊指出，目前MLCC答交時程已經到明年，訂單超過6個月以上，目前設備交期已經談到2020年。他指出，MLCC產品是資本密集、技術密集的產業，需要更多資金投入解決供需不平衡的問題。

對於MLCC價格，顧立荊表示，不是目前MLCC價格漲太高，而是以前MLCC價格過於低估，MLCC漲價並非不合理，回歸正軌，也才能矯正過去20多年被動元件產業沒有新進入者的奇怪現象。

他指出，被動元件產業需要合理且可以繼續投資的利潤。

展望今年，顧立荊預期市場需求持續強勁，預估華新科到第4季營運可望逐季正向，預期下半年產能可望成長10%到20%，擴產會持續進行。

在MLCC應用端，其中在車用電子部分，華新科指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。

在消費電子部分，華新科看好智能白色家電巿場蓬勃發展。此外遊戲機、挖礦與顯示卡需求強勁；工業控制和LED照明巿場需求旺盛。

在網通設備部分，元件需求可望受益物聯網（IoT）、5G、智能設備、伺服器及儲存設備應用。

華新科自結4月合併營收新台幣31.29億元，月增19%，較去年同期大增87.4%，創歷史單月新高。累計今年前4月自結合併營收98.4億元，較去年同期62.89億元大增56.4%，創同期新高。（編輯：蘇志宗）1070524

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