陳景峻：處於白綠間角色尷尬 考慮休息一下

（中央社記者陳妍君台北24日電）民進黨籍的台北市副市長陳景峻今天說，民進黨決定自提台北市長參選人後，他處在白綠之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下」。

台北市長柯文哲與局處首長下午到議會接受市政總質詢，國民黨籍的市議員陳炳甫詢問陳景峻，在民進黨決定自提台北市長參選人後，是否打算離開市府團隊。

陳景峻說：「說實在我現在角色很尷尬。」在民進黨提名參選人後，媒體和基層絕對會要他表態，甚至於要求他辭職，否則可能會開除他的黨籍。

他表示，處在柯文哲的「白色力量」與民進黨之間，確實很尷尬，「我一直在思考，是不是應該沉澱一下，要休息一下。」