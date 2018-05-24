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屏東縣長選戰 蘇清泉：難贏但不是沒機會

中央社2018/05/24 17:07
中央社 政治 / NOWnews
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九合一選舉 決戰屏東縣（2）（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）晚了民進黨半年，國民黨在今年4月底才提名蘇清泉參選屏東縣長。競爭對手還是選舉常勝軍的現任縣長潘孟安，蘇清泉坦言，在綠營地盤的屏東「要選贏很難，但不是沒機會」。

民進黨在屏東連續執政20多年，國民黨在每一屆屏東縣長選舉都知道屏東很難打贏，但至少有黨產資源，在國民黨產遭追討、屏東縣黨部黨工只剩2人下，國民黨下屆屏東縣長參選人難產，直到4月25日才產生。

蘇清泉在被提名的隔天上午，馬上展開黨內重要勢力龍頭的拜訪，蘇清泉說，不加快腳步不行。

61歲的蘇清泉是中山大學的醫學博士，在屏東東港鎮開設區域醫院東港安泰醫院，並在潮州鎮有分院，目前是榮譽院長，曾任中華民國醫師公會聯合會理事長、國民黨政策會的副執行長、2008年代表國民黨與潘孟安競選過屏南選區立委敗北、之後擔任不分區立委，並且在國民黨產被不當黨產委員會清算後，自願無給職擔任國民黨屏東縣黨部主委，目前是國民黨中央評議委員。

在國民黨沒了黨產資源下，要如何打贏選戰， 蘇清泉說，民進黨在屏東長期執政，政治現實上選民結構就是「綠大於藍」，要贏很困難；但執政黨年金改革、兩岸政策、一例一休、低薪造成公教人員及勞工不滿、人民不安，「要贏，也不是沒機會」。

蘇清泉表示，要選贏不容易，接受提名是前、現任國民黨主席馬英九及吳敦義勸進，要為國民黨拉抬氣勢，希望能「母雞帶小雞」帶動縣議員、鄉鎮市長選情，現在能做的是匯整各方力量，穩住國民黨基本盤，往上加分，這是比較務實的做法。

曾與潘孟安交手過，蘇清泉對潘孟安的實力很清楚，他說，其實兩人是好友，潘孟安很努力也很優秀，而他自己也很努力很優秀，笑著說「搞不好比潘孟安還要優秀」，兩人只是行業、政黨不同，但對於服務鄉親的努力是一致；蘇清泉強調，絕對不會攻訐、挖人隱私，要打一場高格調、正向與光明的選戰。

潘孟安當上縣長後，與國民黨籍的議長周典論府會關係良好，又由國民黨派系大老、前議長程清水代理屏東市長，蘇清泉豎起拇指說，「潘孟安這是高招」，坦言要突圍困難度很高。

蘇清泉表示，屏東市在全縣的選票高達1/4，面對目前這種狀況，縣市要一起打團體戰，互相拉拔；再來就是要黨中央與地方一起努力，國民黨員要有同樣的目標與共識，認定「這是眾人之事」。

在東港經營安泰醫院20多年，對屏東沿海地區的醫療有貢獻，蘇清泉選過區域立委，也擔任過不分區立委，一度有意投入2014年縣長選舉。蘇、潘同樣都是深耕地方的政治人物，對於屏東縣發展，蘇清泉不陌生，他首先從最近爭議很大的高鐵南延屏東談起，民進黨長年在屏東執政，高鐵南延屏東到現在還沒能定案，海南島比台灣小都有環島高鐵，這麼一小段爭取了10多年還沒爭取到；還有恆春半島的交通便利性一直無法解決，許多的交通建設，本來早就應該要做的，卻到現在一直沒能完成。

蘇清泉也提到洋蔥、香蕉的滯銷問題，與蓮霧、鳳梨、龍膽石斑等農漁業產銷管道，他說，他與中國大陸的關係比現在縣政府的管道還要暢通；至於文化方面，他會努力把客家及原住民文化推廣到國際。

蘇清泉表示，屏東縣人口外移，鄉村人口老化，醫療長照與健康議題一直是大家關心的，人口福利政策更是切身感受，這些事都是他與醫療社工人員，長期在地方努力的方向，如果當選會推出完善配套政策，生育津貼要提高到新台幣6000元。至於其他政見，他笑著說，不能一下透露太多。(編輯:孫承武)1070524

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