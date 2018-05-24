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前4月菸酒稅捐302億　創歷年同期新高　原因是這個

記者顏真真／台北報導2018/05/24 17:53
▲在菸稅調升效應延續下，財政部統計，2018年前4月菸酒稅及健康福利捐（菸捐）實收新台幣302億元，創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照） ※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※ ※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
▲在菸稅調升效應延續下，財政部統計，2018年前4月菸酒稅及健康福利捐（菸捐）實收新台幣302億元，創歷年同期新高。（圖／NOWnews資料照） ※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※ ※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

為挹注長照基金財源，政府去（2017）年調升菸稅，帶動民眾預期心理，去年菸酒稅及健康福利捐（菸捐）實收新台幣824億元 ，創開徵以來最高，而且在菸稅調升效應延續下，財政部統計，今年前4月菸酒稅及菸捐合計302億元，年增37億元，年成長14%，亦創歷年同期新高。

財政部統計處指出，我國自2002年施行「菸酒稅法」，對國內產製或自國外進口的菸與酒課徵菸酒稅， 菸品另附徵「健康福利捐」。近10年與菸酒相關的稅捐因制度變革而有所波動， 2009年第2次菸捐調高後，菸捐開始超過菸稅，稅捐合計703億元，隔年劇增至793億元， 占全國稅收4.9%，創歷史高點，之後大抵呈逐年增加。

2017年因菸稅納入長照基金財源，首度調升菸類稅額，帶動民眾預期心理，2017年上半年菸品出廠量相應開始擴增，使得2017年菸酒稅捐全年增至824億元，為開徵以來最高，其中菸稅247億元、酒稅255億元，菸捐322億元。同時，因菸稅調升效應延續，今年前4月菸酒稅捐合計達302億元，亦為歷年同期新高。


▲歷年菸酒稅與健康福利捐實徵淨額及占總稅收比重。（圖／財政部提供）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※ ※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

此外，財政部也提到，近10年國內菸稅比重逐年上升，2011年國產比重超越進口，主因國外廠商將部分菸品改由國內菸廠代工生產，並陸續在台設廠製造，致國產與進口菸類稅收比重一長一消，2017年起國產菸稅占比已突破8成。

至於國產及進口酒類稅收比重長期維持於7成與3成，變化不大，惟近年興起一股精釀啤酒風潮，進口啤酒銷量增加，帶動進口酒類稅收成長，自2015年以來進口酒類稅收比重增為37%至38%。

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