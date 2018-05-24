前4月菸酒稅捐302億　創歷年同期新高　原因是這個

為挹注長照基金財源，政府去（2017）年調升菸稅，帶動民眾預期心理，去年菸酒稅及健康福利捐（菸捐）實收新台幣824億元 ，創開徵以來最高，而且在菸稅調升效應延續下，財政部統計，今年前4月菸酒稅及菸捐合計302億元，年增37億元，年成長14%，亦創歷年同期新高。

財政部統計處指出，我國自2002年施行「菸酒稅法」，對國內產製或自國外進口的菸與酒課徵菸酒稅， 菸品另附徵「健康福利捐」。近10年與菸酒相關的稅捐因制度變革而有所波動， 2009年第2次菸捐調高後，菸捐開始超過菸稅，稅捐合計703億元，隔年劇增至793億元， 占全國稅收4.9%，創歷史高點，之後大抵呈逐年增加。