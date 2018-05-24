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中央社

學者：川金會變數多 尋覓公約數挑戰大

中央社2018/05/24 17:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡24日專電）川金會能否如期舉行，全球關注。學者分析，美國總統川普與北韓領袖金正恩的目標和動機不同，即使川金會舉行，如何減少衝突，尋覓最大公約數，仍是一大挑戰。

美國與北韓計劃6月12日在新加坡舉行川金會，討論朝鮮半島非核化。不過，川普表示，他與金正恩的高峰會是否如期舉行，還要談。

捷克中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽表示，從美國與南韓角度觀察，朝鮮半島非核化讓這兩個國家免於核武威脅，這種出發點顯然與金正恩大相逕庭。

他認為，北韓一方面急欲突破經濟發展困境，另一方面以非核化的國防安全結果為手段，這是金正恩極力爭取的條件。金正恩希望能包裹處理經濟發展與國防安全議題。

鄭宇欽表示，金正恩最理想的結果是擁有核武、國家統一、經濟開放，讓金氏政權能流芳百世，但美國與南韓僅同意對北韓解除經濟制裁。因此，不論進行多次雙邊或多邊會談，均難達成共同立場，只能在減少衝突中找到共同立場與利益。

他認為，金正恩願意回應朝鮮半島非核化，很重要的主因是北韓從「無核」到「擁核」的快速狀態；另一個主因則是金正恩無法解決經濟困頓現況。

尤其，北韓面對柬埔寨、越南、寮國、中國大陸等國家的經濟發展突飛猛進，更讓金正恩認真思索全球化競爭規劃布局。

鄭宇欽並以近日出席歐洲企業高峰會（EuropeanBusiness Summit）為例，說明與會的歐洲區域專家認為北韓社會仍有高度的動員凝聚力。這使北韓雖歷經歐美國家多年的經濟制裁或封鎖，仍在發展核武方面取得實質進展。

他說，川金會如順利舉辦，北韓能否利用手邊籌碼，落實非核化，進而與西方國家關係正常化，發揮經濟復興潛力，仍需要進一步觀察。（編輯：郭中翰）1070524

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