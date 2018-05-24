光復中學時尚造型展 原民圖騰結合單寧吸睛

光復中學時尚造型學程畢業展今天下午舉行，有學生將台灣原住民的圖騰融合到現代的丹寧布中，不僅展現創意，也符合商業需求；另有學生以花瓣、花朵錯置方式，結合半透明、鏤空設計，展現優雅與性感；也有學生以東方旗袍風格發想，結合西方風格，時尚不失典雅。

劉宜蓉說，學生們從去年9月開始籌備，包括設計發想、文獻搜集等工作，均由學生們一手包辦，發揮想像、專業能力，將各國文化元素結合時尚，許多是可以穿上街的實用、時尚服飾，不僅展現三年學習成果，也可較快銜接大學或業界。

「原」小組的學生代表受訪指出，因為很喜歡原住民元素，這次選用原民風格的圖騰，結合時尚丹寧布，創造傳統與現代結合，以拼接方式完成褲裝、裙裝、連身禮服，「完成後，大家都非常滿意，期盼未來能看見類似風格的單寧產品上市。」（編輯：張銘坤）1070524