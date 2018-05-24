妝品學程首屆畢業成果聯展　校園時尚秀吸睛演出

明新科技大學4年前首成立化妝品應用學士學位學程，第一屆學生23人即將在今年6月畢業，為了呈現學生學習成果，日前特別在校內舉辦了畢業時尚成果展；成果展也邀請治平高中、仰德高中及光復中學的相關科系學生前來參觀，董事長張紹鈞、校長林啟瑞以及各界貴賓也出席盛會，與師生一同欣賞校園內難得一見的華麗、時尚秀展。

妝品學程主任夏一民表示，畢業展包括了「天行者」、「人魚」、「古典美人」、「銀河行星」、「華麗年代」、「心扉之門」等不同主題，同學發揮創意與技巧，充分運用學校實習課程中學習到的技巧，從髮型、彩妝、禮服、飾品、指甲到跟鞋，再加上美姿美儀走台步、主題稿編寫、燈光配樂全部都是同學親手執行，運用巧思設計出獨一無二的整體舞台造型，也可以說是4年學習過程的精采表現，並為他們的大學生活留下美麗回憶。



▲NO Drama的熱舞表演及勁爆裝扮造型吸引現場目光。（圖／明新科大提供 ）

這次的成果展中，同學精心的製作了各式服妝與造型，像是「華麗年代」，薄如綢緞的質感，疊疊層層的花瓣，展現自由奔放的美，彷彿無聲而恬靜的花朵，在瞬間綻放；身為妝品學程第一屆畢業生的鐘雅淳表示，就讀仰德中學的時候就對於美容造型相當有興趣，啟發了對流行時尚與美容化妝的興趣，四年來接受完整的專業訓練，也考取國家美容乙級證照等多項證照。



▲學生們運用巧思親手設計、縫製衣服，以及搭配整體的化妝與造型。（圖／明新科大提供 ）

此外，除了動態的成果展走秀，妝品學程也在校內的時尚系館展出化粧品科技的成品展示，是現在年輕人最夯的手作保養品，有DIY調配出的護唇膏、口紅、手工皂、蠟燭、化妝水等，成品多樣化且實用，將一直展出到學期結束。