南投縣道防落石釀意外 將設兩層攔截網

縣議員今天在縣議會縣政總質詢關心防護工程進度，南投縣長林明溱說，縣道131線4.6公里處牛洞路段常有落石，縣府為防落石再釀意外，邀立委及相關單位踏勘研擬對策，依環境條件擬採兩段式落石攔截網工法，獲工程會認同核定縣府方案，並補助經費施設，縣府將儘快發包施工。

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）縣道131線南投縣埔里鎮牛洞路段常有落石，雖有設置注意告示牌，但落石難防曾釀死亡車禍，南投縣政府提報改善計畫，將採兩段式落石攔截網工法，盼有效解決落石意外。

南投縣政府工務處長陳錫梧說，將在落石路段施設長度200公尺落石攔截網，邊坡上方5到6公尺高處設置被動式落石攔截網，低處則設簾幕式攔截網，透過兩種攔截網搭配，解決落石問題。

對於外傳新建明隧道，陳錫梧指出，路段地質脆弱，無法打隧道，若設置明隧道，因邊坡屬破碎岩，外側柱臨南港溪，存在與溪爭地、施工困難及不穩定等問題，臨溪護岸也因地質無法落墩，且明隧道結構將使路寬小於6公尺，因此新建明隧道為不專業謠言。（編輯：張銘坤）1070524