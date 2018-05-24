NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈心滿法師　訪大器內蘊文創藝術公司績優民政及孝行楷模　嘉縣隆重表揚腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

反貪 法務部擬新增餽贈罪影響力交易罪

中央社2018/05/24 17:24
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部今天表示，已研擬餽贈罪、影響力交易罪，並修改賄賂罪要件，未來公務員接受長期豢養、關說喬事，或難以認定對價關係與職務行為等不法案件，都可望有罪可治。

法務部長邱太三今天主持「推動反貪腐立法，落實司法改革承諾」記者會，親自說明刑法修正、增訂草案。

邱太三舉例，若民眾給市民代表會主席不正利益，拜託主席向市長關說安插清潔隊人事，這種拿人家好處喬事情的行為將構成影響力交易罪，而且不論是否喬成功，只要運用影響力即成罪。

邱太三進一步說明，市長夫人或小三、小四雖沒有法定職權也非公務員，若收賄而運用影響力安插人事，依新增的刑法第134條之1的影響力交易罪，可處6月以上5年以下徒刑，若是公務員收好處運用影響力喬事情，則可處7年以上徒刑。

本次草案另擬具公務員饋贈罪，邱太三解釋，現行法令對於貪污的認定包括職務行為與對價關係，但最高法院對於職務行為、對價關係認知不同引發風波，前總統陳水扁、行政院前秘書長林益世兩案也因此有不同結果。

邱太三說，法院曾採法定職權說，認為林益世對中鋼採購案無法定職務，但法院對陳水扁的龍潭科學園區土地案，卻採實質影響力說，法院也曾認定官員喝花酒跟職務無對價關係判無罪，因此修正賄賂罪要件，把涉貪公務員職務概念判斷方法明確化。

邱太三表示，擬修正刑法第121條為基本職務賄賂罪，只需證明賄賂與公務員職務有寬鬆的對價關係即可，包括公務員長期接受豢養或員警跨區收賄等都可處7年以下徒刑。

新增的饋贈罪則訂在刑法第122條之1，邱太三說，公務員收賄雖無對價關係，但與職務有關連性，且不正利益超過新台幣3萬元，可處5年以下有期徒刑，例如採購承辦人員接受廠商招待飲宴等案件。

至於對價與違背職務行為關係明確，則適用刑法第122條的加重職務收賄罪，可處3年以上10年以下徒刑。

邱太三總結說，若收賄對價不明確，適用基本職務賄賂罪，若對價關係明確的違背職務行為則適用加重職務收賄罪，查無對價關係但與職務有關則適用「防漏」的餽贈罪。

媒體問到，前總統陳水扁夫人吳淑珍若依草案規定是否構成貪污，邱太三則回應，若吳淑珍與陳水扁沒有犯意聯絡，應該會落入影響力交易罪。（編輯：李錫璋）1070524

南投縣道防落石釀意外 將設...地方盼保存桃園水道 打造成...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan