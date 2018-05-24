〈欣陸投控展望〉陸建設土地庫存足供5-6年銷售 推

欣陸投控 (3703-TW) 旗下的大陸建設，日前以溢價 10% 標下新北市中央新村北側重劃區的建築用地，大陸建設並已在該區域掌握兩基地，公司董事長張良吉今 (24) 日指出，新店央北重劃區建案，預計 2 年後正式推案。

由於市場購屋剛性需求崛起，造成需求轉向，張良吉指出，未來大陸建設推案將不再偏重以豪宅為重心，將以高品質好宅推案為重點，這也是母公司欣陸董事長殷琪在董事會中的重要指示。

張良吉並指出，大陸建設在土地庫存及手中擁有的餘屋數量，足以提供 5-6 年推案及銷售，大陸建設在 2017 年已接連取得台中市惠國段 101 地號、大坑風景區開發案及新北市新店區斯馨段 121 地號等土地；2018 年至今更陸續取得台北市中山區中山段都更案、天母德行東路都更案，同時擴大原大坑風景區開發案範圍，並投標取得新北市新店區斯馨段 129 地號土地，以提高整體開發效益，預定可於 2019 年後陸續開始進入銷售流程。