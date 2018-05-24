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〈欣陸投控展望〉陸建設土地庫存足供5-6年銷售 推

鉅亨網2018/05/24 17:35
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欣陸投控 (3703-TW) 旗下的大陸建設，日前以溢價 10% 標下新北市中央新村北側重劃區的建築用地，大陸建設並已在該區域掌握兩基地，公司董事長張良吉今 (24) 日指出，新店央北重劃區建案，預計 2 年後正式推案。

由於市場購屋剛性需求崛起，造成需求轉向，張良吉指出，未來大陸建設推案將不再偏重以豪宅為重心，將以高品質好宅推案為重點，這也是母公司欣陸董事長殷琪在董事會中的重要指示。

張良吉並指出，大陸建設在土地庫存及手中擁有的餘屋數量，足以提供 5-6 年推案及銷售，大陸建設在 2017 年已接連取得台中市惠國段 101 地號、大坑風景區開發案及新北市新店區斯馨段 121 地號等土地；2018 年至今更陸續取得台北市中山區中山段都更案、天母德行東路都更案，同時擴大原大坑風景區開發案範圍，並投標取得新北市新店區斯馨段 129 地號土地，以提高整體開發效益，預定可於 2019 年後陸續開始進入銷售流程。

大陸建設去年營收 47 億元，稅後純益達 11.6 億元，主要為台北市信義區「55Timeless」、台北市中山區「琢豐」、台中市「宝格」、「丽格」及惠國 101 地號預售等個案所貢獻；相較 2015 及 2016 年，銷售明顯攀升並回穩。在營業收入及獲利部分，來自「宝格」完工交屋認列收入、依完工比例認列之台中市惠國段及台北市寶慶路商業大樓。

張良吉說，大陸建設 2018 年推案銷售金額估計超過 320 億元，因部份推案為合建案，屬大陸建設可分配銷售金額約 260 億。今年主要銷售目標為台北市信義區「55Timeless」、中山區「琢豐」及台中市七期「宝格」、「丽格」等建案。其中新案「琢豐」以來即受到市場及客戶熱烈關注，銷售迄今已突破 4 成大關。

大陸建設的「琢豐」建案不僅為結合飯店與住宅的「飯店寓邸」規劃，更是目前市場上首見結合飯店與住宅寓所於同一建物的建案，張良吉說，「琢豐」建案 1-9 樓達 3000 坪的面積達 110 個客房已由寒舍 (2739-TW) 簽約租用 20 年，租金也優於同一地段的 A 辦。

據了解，大陸建設的「琢豐」1-9 樓租給寒舍每坪租金已逼近 3000 元大關。

大陸建設海外地區建案投資部分，除 2014 年投資的馬來西亞吉隆坡的 44 層樓酒店式公寓開發案已開工，目前也成立美國子公司 CDC (US) Corp.，投資美國舊金山 950-974 Market Street 建案，並將持續評估其他海外地區之不動產開發契機。

欣陸日 K 線圖

 

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