環時總編對林則徐爆粗口 網友：依英烈法送辦

他又說，文天祥「是更大的SB」，愚忠腐朽沒落的南宋政權，都死到臨頭了還唱「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」的高調。

胡錫進21日中午在新浪微博貼文說，有時他會絕望地想，寫下「茍利國家生死以，豈因禍福避趨之」的林則徐，「真是個大SB（中國罵人粗話的拚音縮寫）」，他不知道「國家和政府是兩回事嗎？而且抗什麼英，那（英國）是『先進文化的傳播者』啊！」

胡錫進提到，「小公知們」嘲弄愛國主義的「多得數不過來的證據」，足以讓那些「照耀了中華文明的詩句逐一成為槽點（被吐槽的藉口）」。

此文一出，立刻引發許多中國網友留言嘲諷。有人直指胡錫進「調侃侮辱民族英雄，違反英烈保護法，舉報了」，網友則以「封了這家無良媒體（指環時），敢侮辱英烈」、「把他關秦城」等回應；更有網友把貼文轉貼給中國公安部及北京市公安局的微博。

也有網友為胡錫進辯護說，這群奴才（公知）認為「白皮膚藍眼睛的外國佬要比擁護國家政府的國人高貴」。

但隨即有網友反諷說，「你是說推崇馬列的那群人全是奴才？舉報了」、「馬克思、列寧都是白皮膚藍眼睛啊」、「愛國先愛自己，高房價，高油價，高稅收，低福利，特權特供，愛誰的國？國家愛你了嗎？」

有中國網友則說，「英烈保護法」規定的「英烈」是誰說了算？到底包括哪些人？事前有沒有開放公眾討論，都是問題，但卻全票通過了。（編輯：邱國強/林克倫）1070524