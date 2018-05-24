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白沙屯媽祖歡喜回鑾 萬人吃飯擔呷平安

中央社2018/05/24 17:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗通霄白沙屯媽祖今天回鑾返抵白沙屯，居民、信徒沿街提供各式餐飲慰勞工作人員及香燈腳，重現古早「吃飯擔」，下午媽祖在數萬人潮簇擁下回到拱天宮安座，盛況空前。

「咱ㄟ媽祖婆回來囉！」白沙屯媽祖帶領信徒前往雲林北港朝天宮進香，歷經8天7夜長途跋涉，上午從前一晚駐駕的通霄鎮通灣里慈后宮起轎，先在秋茂園前方空地換乘8人大轎，下午在數萬香客、信徒夾道簇擁齊喊「進喔、進喔」聲中進入拱天宮，工作人員隨即關上廟門，請出媽祖安座，預計6月4日凌晨零時30分開爐。

媽祖回鑾，數萬人潮再度擠爆拱天宮周邊巷道，中午鑾轎停駕在白沙屯火車站前，沿街居民及來自全省各地發心善士免費提供各式餐點、飲料，端出麵包、餅乾、麻油雞、油飯、麻辣燙、仙草冰等，熱情招呼隨行「香燈腳」及工作人員，慰勞多日來的辛勞、呷平安，重現古早「吃飯擔」場景，洋溢歡喜氣氛。

已連續3年參加進香活動的江姓民眾說，今年隨行信徒超級多、天氣又炎熱，即便如此，看到這麼多人仍願意頂著烈日跟著媽祖走，內心十分感動。途中印象最深刻的是，常見有信徒獨自一人默默走在隊伍後方，拿著夾子和肥料袋，隨時撿拾路旁垃圾，也有人將腳踏車改裝成簡易資源回收車，提醒香燈腳們記得分類，「這樣的精神真的令人敬佩」。

她說，一路上進香大軍跟著宛如「粉紅超跑」的媽祖鑾轎，所展現出的互助合作與無私奉獻，相信讓許多參與者歷經多日長征，身體雖疲憊，心中卻有著滿滿的感動。（編輯：張芷瑄）1070524

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