地方盼保存桃園水道 打造成自來水歷史園區

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）興建於1938年的桃園水道，是桃園市僅存的日治時期水道，罕見的完整建築堪稱地方文化瑰寶，雖然位於私人土地內，但市議員范綱祥期盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。

桃園市議員范綱祥今天在市議會質詢表示，擁有80年歷史的桃園水道位於龜山區振興路旁，文史工作者藍博瀚前年就向文化局提報保存，文資委員會勘後認為具有文史價值，雖涉及私人土地問題仍列冊追蹤，只是經過2年時間，保存進度付之闕如，地方人士期望市府能有更積極的作為。

范綱祥表示，這座水道是興建於1938年，主要是日治時期供應桃園地區民生用水，當時的濾水過程從南崁溪取水後，經鑄鐵管送入分水井、流入兩個沉澱池、經3個過濾池後流入配水池。市府若加以保存規畫，可望打造成桃園市自來水歷史園區。