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中央社

榮民上吊亡成無名屍 警細心比對助落葉歸根

中央社2018/05/24 17:27
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）一名男子去年在台北市工地上吊身亡，警方採集指紋因無法確認身分而成無名屍，經基隆市警局組長許耀彬比對上千筆資料，終於確認死者為86歲李姓榮民，協助讓他能返家落葉歸根。

台北市大同區一處工地去年5月18日有人發現一名老翁上吊身亡，但因死者身上無任何證件，且經警方採集指紋及調閱監視器，仍無法釐清身分，警方只能將這具無名屍公告協尋。

基隆市警局第一警分局組長許耀彬從無名屍系統發現後，再比對失蹤人口系統，發現死者無論年紀、區域、身高及輪廓等特徵，都與86歲李姓榮民相仿，經檢察官同意後，聯繫報案人也是李姓榮民的輔導員，一同前往殯儀館指認遺體及遺物，終於確認無名屍就是失蹤的86歲李姓榮民。

警方在無名屍身上找到一把鑰匙，帶到李姓榮民住處也能順利開啟，更加確認這具無名屍身分，警方在狹窄的屋內桌上發現許多藥袋；志工向警方說，李姓榮民生前患有胃癌無法正常進食，或許是因久病導致他心情低落，本來以為輔導後能有所改善，未料他仍選擇上吊結束人生。

檢察官並指示將死者的刮鬍刀及梳子，交由轄區警方採驗DNA進一步確認身分，當地里長、志工及輔導員除表達會妥善處理安葬事宜外，更感謝警方積極協助，讓李姓榮民能落葉歸根。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：張芷瑄）1070524

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