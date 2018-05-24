〈裕日車重手推新車〉X-TRAI大降2萬再送配備

裕日車 (2227-TW) 今 (24) 日發表旗下重量級車款 NISSAN X-TRAIL 改款，總經理李振成表示，由於此次車款最多較上一代降價 2 萬元，且最多加贈配備 14 萬元，樂觀看待每月可銷出 800 台，將成為旗下最熱門的車款，比起目前每月銷出 500 台，月增 6 成。

今年以來全台 SUV 銷量占總市場比重已達 25%，占比創歷史新高，李振成看好 SUV 在台成長力道強勁，占比還會持續上升，因此，此次旗下最熱賣的 SUV X-TRAIL 改款，裕日車為此車款重砸幾千萬元的預算，較第 1 季多，除了降價、搭配更多配備，在一定時間內購買還要加贈空氣清淨機 (市價近 3.4 萬元)。