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〈裕日車重手推新車〉X-TRAI大降2萬再送配備

鉅亨網2018/05/24 17:37
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裕日車 (2227-TW) 今 (24) 日發表旗下重量級車款 NISSAN X-TRAIL 改款，總經理李振成表示，由於此次車款最多較上一代降價 2 萬元，且最多加贈配備 14 萬元，樂觀看待每月可銷出 800 台，將成為旗下最熱門的車款，比起目前每月銷出 500 台，月增 6 成。

今年以來全台 SUV 銷量占總市場比重已達 25%，占比創歷史新高，李振成看好 SUV 在台成長力道強勁，占比還會持續上升，因此，此次旗下最熱賣的 SUV X-TRAIL 改款，裕日車為此車款重砸幾千萬元的預算，較第 1 季多，除了降價、搭配更多配備，在一定時間內購買還要加贈空氣清淨機 (市價近 3.4 萬元)。

不過，李振成強調，整體來看，今年全年的行銷預算仍會和去年差不多，並不會因此讓費用大增。

裕日車本次改款後 X-TRAIL 價格為經典版 87.9 萬元，較上一代降價 6000 元，玩美影音版降價 2 萬元至 94.9 萬元，豪華影音版降價 1 萬元至 105.9 萬元，旗艦科技版則降價 1.6 萬元至 116.9 萬元，但分別加裝市價 3 萬、4 萬、5 萬和 14 萬元的配備。

李振成也直言，國產車「大家已無所不用其極在促銷搶客」，這次改款 X-TRAIL 果然相當吸睛，預接單量已達 500 台；而上半年除了此重量級車款發表，預計第 4 季將要推出作為 NISSAN 全球戰略車款的中小型 SUV Kicks。

裕日車股價日 K 線圖。
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