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〈南亞科股東會〉股東提議股利加碼 吳嘉昭：DRAM

鉅亨網2018/05/24 17:36
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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (24) 日召開股東常會，股東提議股利加碼，但投票表決仍維持董事會決議，南亞科董事長吳嘉昭指出，DRAM 屬於高風險且燒錢的產業，不進則退，若不繼續投資發展，就會被市場淘汰，因此股利政策為考量研發資金與償債後所做出的決議。

南亞科去年受惠 20 奈米製程與產品進度超前，且 DRAM 市況轉佳，加上出售美光使業外處分收益增加，稅後純益達 403 億元，每股稅後純益 14.36 元，均寫新猷，而在扣除包含出售美光股票處分利益 321 億元，及海外可轉換公司債 (ECB) 選擇權評價損失 76 億元等一次性影響後，去年每股純益仍達 5.63 元，

不過，股東認為，相較於台塑四寶每年配息率超過 7 成，南亞科雖然去年業內外表現均佳，但配息率也僅超過 2 成，盼能加碼現金股利，對此，吳嘉昭指出，台塑四寶是獲利相較穩定的塑化傳統產業，若本業去除 ECB 與美光收益後，配息率也達到 68.9%，董事會對於維持將近 7 成的配息率也有共識。

南亞科去年底前出售美光全數持股，淨現金流入約新台幣 635.6 億元，吳嘉昭解釋，去年底已全數償還台塑企業借款 125 億元，也提前清償全部銀行借款 176 億元，大幅改善財務結構，且該現金部位也支應部分擴充 20 奈米設備的資本支出，今年還需要再投入 200 億元資金，其餘也將作為未來 10 奈米級研發儲備資金。

吳嘉昭強調，DRAM 屬於高風險且燒錢的產業，不進則退，需要充裕資金作為將來營運發展規劃，若不繼續投資發展，就會被市場淘汰，因此股利政策為考量研發資金與償債後所做出的決議。

由於海外可轉債轉換為普通股因素影響，使分派股數變動，南亞科董事會已通過調整每股現金股利為 3.555766 元，共發放 108.79 億元現金股利。

此外，股東也針對南亞科去年股本膨脹提出疑慮，南亞科去年受到 ECB 轉換普通股影響，股本從原先約 274 億元膨脹至目前的 305.96 億元，對此，吳嘉昭表示，未來將控制股本，心目中理想的股本不超過 300 億元。

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