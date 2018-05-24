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中央社

設籍中國喪失台身分 陸委會：14年567人

中央社2018/05/24 17:34
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北24日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，台灣民眾若在中國大陸設籍、領用中國護照，依法將喪失台灣人民身分。據統計，2004年至2017年，共有567人因上述原因喪失台灣身分。

另外，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起向媒體轉述陸方專家學者表示，北京當局研擬發放中國身分證給「有家歸不得」的台人。邱垂正表示，政府非常關心國人在陸權益，「有家歸不得」是毫無事實根據的說法，嚴重不實。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對相關媒體記者相關提問作上述表示。

邱垂正指出，陸方核發身分證的統戰拉攏策略，即使少數人選擇另外一種價值，也不會影響台灣人民對這塊土地的熱愛。

他表示，陸方持續對台統戰作為，分化兩岸正常交流，陸委會深感遺憾。相信在陸求學、就業的台灣民眾會珍惜在台灣民主自由環境的經驗。

邱垂正強調，政府一向非常關心國人赴陸、在陸創業、求學的權益。但兩岸人民關係條例第9條之一規定，台灣民眾如果在中國大陸設籍將喪失台灣人民身分，提醒民眾注意。

他也提到，政府這兩年來堅持維繫兩岸和平穩定現狀的努力，各界有目共睹。中國大陸不願務實面對台灣民意，忽視兩岸分治現實，對台升高軍事威脅與外交打壓，造成兩岸敵意螺旋上升。各界應一致同意，對岸才是破壞兩岸現況主要癥結。（編輯：林克倫）1070524

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