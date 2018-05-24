爭取宗教團體加持 韓國瑜陳其邁陣營過招

（中央社記者王淑芬高雄24日電）年底高雄市長的選戰已經在加溫，國民黨市長參選人韓國瑜以研讀心經10餘年和佛教界做聯結，陳其邁的發言人林瑩蓉不甘示弱邀請韓國瑜一起浴佛找回迷惘和失落的心靈。

高雄市佛教會第23屆第2次會員大會今天在大高雄佛教會召開，韓國瑜親自出席，陳其邁由發言人、高雄市議員林瑩蓉代表出席，市府副市長楊明州、社會局長姚雨靜也出席敬拜。

韓國瑜陪同光德寺住持淨心長老進場，韓國瑜於致詞時細說和佛教的淵源，他表示，自小時候從3歲起就被媽媽帶著拜廟，調侃自己和佛教有淵源，才30歲，腦袋就像出家人。