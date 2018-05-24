影／蘇打綠阿龔被爆包養男模　青峰自首有「愛的供養」

此次單飛推出新作，歌曲已經於昨天上架，吳青峰坦言真的很緊張，「後來看到很多人留言我就睡覺了。」更笑說自己一直都有看網友留言的習慣，且每一個留言都會看完，看到批評與指教會改進。

將在墾丁春浪上壓軸演出的「最強新人」吳青峰，於今（24）日在台北進行彩排，為了演出展現誠意，要將單飛後發表的新歌〈Everybody Woohoo〉在春浪上演唱，更將過去寫給天王天后的歌曲重新編曲演繹。近來傳出蘇打綠團員阿龔被包養的消息，青峰也對此作出回應。

而這次出輯，媽媽的反應也意外的逗趣，當吳青峰告訴媽媽推出新作品時，媽媽竟然非常的開心，「前幾個月我帶我媽去日本玩，我跟她吃飯，結果接到公司電話，要對工作行程，掛掉電話我就跟媽媽說『你看工作真的好累喔，你真的捨得嗎？還是我們再休息久一點？』沒想到媽媽只回了：「唉呦～真的喔～好可憐喔！」因此青峰打趣自己道：「可能她怕孩子太久不務正業，我悶在家裡10幾天不出門，都在做DEMO。她可能以為歌都是從天上掉下來。」

日前有媒體踢爆阿龔包養男模，吳青峰也被問到這件事，他先說：「我沒看新聞。」隨後才表示：「那是不可能的事情，我還比較想要被包養！」話語一出震驚全場，所幸只是青峰的玩笑，他也立即解釋，「沒有啦！是吳媽媽啦，基本上所有的，都是為了愛的供養。」



▲吳青峰聽到阿龔包養男模的消息後，開玩笑表示，自己才是想要被包養的那個。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.24）