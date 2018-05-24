〈裕日車重手推新車〉獲利先蹲後跳 力拚全年維持去年

裕日車 (2227-TW) 第一季稅後純益 11.11 億元，年減 22%，每股純益 (EPS)3.7 元，創 6 季以來低點，裕日車總經理李振成今 (24) 日指出，今年獲利表現可望先蹲後跳，下半年會比上半年好，全年有望維持與去年差不多獲利水準。
裕日車第 1 季合併營收 83.52 億元，年衰退 15.26%，主要是因 Nissan 加上 Infiniti 僅銷出 9489 台，年減 16.4%，而 4 月單月合併營收持續衰退至 24.92 億元，雖較上月成長 4.65%，仍年減 20.75%，第 2 季有重量車款 X-TRAIL 改款上市，加上已重砸預算促銷此車款，李振成預期，第 2 季新車掛牌數可達 1.2 萬台，全年達 4.3 萬台目標不變。
李振成也說明，隨著下半年傳統旺季發酵、新車款上市，再加上中國轉投資東風日產的買氣逐漸加溫，預計下半年獲利狀況將較上半年好，使全年獲利狀況維持與去年差不多的水準。
不過，李振成直言，今年在台汽車銷售本業獲利仍可能較去年衰退，獲利成長動能主要寄望東風日產，其第 1 季銷售台數優於高於原先預期 8%，在進入旺季後，銷量更可期待。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>