〈裕日車重手推新車〉獲利先蹲後跳 力拚全年維持去年

裕日車 (2227-TW) 第一季稅後純益 11.11 億元，年減 22%，每股純益 (EPS)3.7 元，創 6 季以來低點，裕日車總經理李振成今 (24) 日指出，今年獲利表現可望先蹲後跳，下半年會比上半年好，全年有望維持與去年差不多獲利水準。

裕日車第 1 季合併營收 83.52 億元，年衰退 15.26%，主要是因 Nissan 加上 Infiniti 僅銷出 9489 台，年減 16.4%，而 4 月單月合併營收持續衰退至 24.92 億元，雖較上月成長 4.65%，仍年減 20.75%，第 2 季有重量車款 X-TRAIL 改款上市，加上已重砸預算促銷此車款，李振成預期，第 2 季新車掛牌數可達 1.2 萬台，全年達 4.3 萬台目標不變。