調查：數位勞動力取代未來5年近5成工作流程

（中央社記者邱柏勝台北24日電）人工智慧與區塊鏈創新科技發展方興未艾，安侯建業（KPMG）估計，未來5年內，將有高達47%工作流程轉由數位勞動力負擔，同時降低企業50%至75%的成本，並提升工作效率與價值。

台灣玉山科技協會與安侯建業聯合會計師事務所今天共同主辦「2018玉山安侯科技論壇」，邀請產、學、法的專家共同召開，探討區塊鏈及數位人力的導入，使企業必須正視全新的管理議題，並且透過創新科技提升企業的競爭力。

安侯建業執行長林琬琬表示，根據KPMG調查指出，全球有34%的企業已著手計畫或投資包括機器人流程自動化在內的數位勞動力 （Digital Labor），同時也有27%的全球IT主管表示，數位勞動力在改善品質的成效十足。