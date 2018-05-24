畢業展四十國中國 東華學生展創意

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）一場展覽可以欣賞繪畫、裝置藝術、服裝設計、立體類和數位設計等，每一件作品都能看出作者的創意和努力，這是東華大學藝術與設計學系在花蓮文創園區舉辦的畢業展。

其中應屆畢業生宋愷庭的水彩作品展出20多幅，都是他所看到的景致作為題材，簡單色彩表現出抽象美感結構。系主任廖慶華讚他功力深厚、深具潛力。

宋愷庭的作品曾入圍英國皇家水彩學院大賽第206屆國際年展、也曾被法國水彩雜誌收錄。

「英國皇家水彩畫家協會」堪稱歷史悠久的水彩畫會組織，前身可追溯至1807年，200多年來誕生出許多繪畫上有成就的大師。每年舉辦公開年展對外徵件，作品須經嚴格評審，藉以發掘藝術新秀。